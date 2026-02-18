El elefante de Bernini vuelve a ser víctima del vandalismo en Roma

La capital italiana ha despertado bajo la sombra de la indignación tras conocerse los daños sufridos en uno de sus monumentos más queridos, el Elefante de Bernini. La escultura barroca, situada en la Plaza de la Minerva, cerca del Panteón, apareció anoche con uno de sus colmillos fracturados, un incidente que ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del patrimonio artístico en la Ciudad Eterna.

La alerta saltó este martes a las 21:00 hora local, cuando se notificó la rotura del colmillo del animal. Afortunadamente, el fragmento desprendido fue recuperado en el suelo de la plaza y entregado a los técnicos, quienes ya analizan el daño para proceder a su restauración inmediata.

La policía ha solicitado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para determinar si se trata de un acto de vandalismo intencionado, un accidente fortuito o una consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado Roma en los últimos días.

Este "insulto inaceptable", como lo ha definido el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, no es nuevo para la escultura de piedra. En noviembre de 2016, el elefante sufrió una mutilación idéntica en su colmillo izquierdo. Giuli ha calificado el suceso como un "absurdo acto de barbarie" y ha garantizado el apoyo total del Gobierno para que la pieza recupere su esplendor lo antes posible.

Las autoridades italianas han recalcado la necesidad de proteger el "patrimonio de la nación" frente a este tipo de agresiones que, sea por negligencia o dolo, dañan la memoria histórica de la humanidad.

Entre la sabiduría y la venganza de un genio

El elefantino, como lo llaman cariñosamente los romanos, es mucho más que una estatua, es una obra cargada de simbolismo y anécdotas históricas.

Con 12 metros de altura total, esta joya del barroco fue diseñada por el Gian Lorenzo Bernini y ejecutada por su alumno Ercole Ferrata en 1667, la estatua sostiene un obelisco egipcio por encargo del Papa Alejandro VII. El elefante representa la fuerza necesaria para sostener una "sabiduría sólida", según reza la inscripción en su base.

Los monjes dominicos del convento vecino criticaron el diseño, dudando de que el elefante pudiera sostener el peso del obelisco sin un soporte central. Bernini, forzado a incluir un relleno bajo el vientre del animal para contentar al Papa, ocultó dicho soporte con un elaborado jaez (manta) y, en señal de desprecio hacia los monjes, orientó el trasero del elefante directamente hacia el convento de los dominicos.