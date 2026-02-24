10 imágenes de Hammershøi. El ojo que escucha
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera gran retrospectiva en España dedicada a Vilhelm Hammershøi (1864-1916). A través de noventa óleos y dibujos del artista y de algunos de sus contemporáneos ofrece un repaso a uno de los artistas daneses más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX, tras la irrupción y consolidación de los movimientos de vanguardia cayó progresivamente en el olvido.
Lluvia con sol, lago Gentofte, 1903
Desde la década de 1980 varias exposiciones dentro y fuera de Dinamarca lo han acercado a un público que, en España, sólo habían podido verla en contadas ocasiones.
Interior con mujer al piano, Strandgade 30, 1901
La ambigüedad de sus cuadros mantiene abiertas múltiples vías de interpretación que en las últimas décadas se han enriquecido gracias a la búsqueda de conexiones con otros artistas europeos.
Puertas abiertas, 1905
Ver sus cuadros en el marco de las colecciones del Museo Thyssen permite relacionarlos con los de otros maestros del pasado, como los holandeses del siglo XVII y las grandes figuras del siglo XIX y XX.
Retrato doble. El artista y su mujer, 1898
La exposición aborda este y otros temas que recorren su obra, como el papel de su mujer Ida Ilsted en su proceso creativo, la progresiva depuración de los interiores domésticos y sus paralelismos con el tratamiento de las arquitecturas y paisajes, así como su autorrepresentación como pintor en los últimos años de su vida.
Retrato de Ida Ilsted, futura mujer del artista, 1890
Ilsted fue uno de los motivos principales en la carrera del pintor.
Tarde en la sala de estar. La madre y la mujer del artista, 1891
Otra muestra de la intimidad familiar en la obra del autor.
Una habitación en la casa del artista en Strandgade, Copenhague, con la mujer del artista, 1902
Tras su clausura en Madrid, la exposición se presentará en la Kunsthaus Zürich (Suiza). El catálogo de la exposición ha sido realizado con el apoyo de la New Carlsberg Foundation.
Tres mujeres jóvenes, 1895
A través de noventa óleos y dibujos del artista y de algunos de sus contemporáneos, ofrece una completa visión de la obra de este pintor que creó poco más de 400 piezas en sus 51 años de vida.
El violonchelista. Retrato de Henry Bramsen, 1893
El subtítulo de la muestra, “el ojo que escucha”, remite a la relación metafórica entre su pintura, el silencio, la aparente calma que transmite, y el interés del artista por la música.
Sala 7 de la exposición
Imagen de Francis Tsang.