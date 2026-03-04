Moda, emoción y memoria: el nuevo reto de Ana Locking en Madrid

La Sala Canal de Isabel II inaugura Nostalgia Utopía, una exposición que repasa cerca de dos décadas de trayectoria de la diseñadora Ana Locking. La creadora ha presentado la muestra en Es la Mañana del Fin de Semana de esRadio, donde ha explicado el proceso y la emoción que rodea el proyecto.

Locking reconoce que la preparación ha sido intensa: "Hemos tenido muchísimo trabajo porque es una exposición muy ambiciosa. Llevamos preparándola un año y medio". La diseñadora subraya que el público no encontrará una exposición de moda al uso: "Van a ver una exposición en la que las prendas están expuestas de una manera muy diferente a como están acostumbrados". La emoción llegó al final del montaje: "Exponer en esta sala tan maravillosa es un sueño de vida y doy gracias por hacerlo en vida".

Un recorrido entre pasado y futuro

El título de la muestra responde a una idea clara. "La exposición se levanta como un camino entre la nostalgia y la utopía", explica Locking. La diseñadora revisó su archivo y detectó un hilo común en sus colecciones: una mirada al pasado que no busca quedarse en él, sino proyectarse hacia el futuro.

"Hay colecciones que tienen esa mirada nostálgica como homenaje a artistas que me han influido, pero también hay otras más reivindicativas, más utópicas, que hablan de luchar por un mundo mejor", señala.

La puesta en escena refuerza ese concepto. Los maniquíes aparecen dentro, sobre o saliendo de grandes cajas que evocan el transporte de obras de arte. "Es como si la exposición hubiera sufrido un parón en el momento de sacar las piezas de las cajas y se hubieran quedado colgadas en el tiempo", detalla.

Locking insiste en que su trabajo no se articula en torno a temporadas convencionales, sino al relato que hay detrás de cada colección. "En mi trabajo lo representativo es el storytelling. Siempre he trabajado con una historia detrás. Mi trabajo va más allá de la estética", afirma.

Esa narrativa es, a su juicio, la clave de la conexión con el público: "Es lo que hace que haya una conexión íntima y duradera". Tras revisar veinte años de archivo, la diseñadora admite que el reencuentro ha sido revelador: "No ha sido tanto una prenda concreta, sino colecciones que al volver a abrirlas me han dado muchas más lecturas de las que pensé en su momento".

Un consejo para los jóvenes creadores

Profesora en la Universidad Politécnica desde hace quince años, Locking lanza un mensaje directo a quienes quieren dedicarse a la moda: "Hay que parar y reflexionar sobre quién eres y qué quieres contar". En un contexto de consumo rápido, advierte del riesgo de superficialidad.

Para la diseñadora, la moda es identidad y juego: "Es vehículo de expresión y de identidad. Si hoy te apetece ser sexy, ponte una prenda sexy. Es un vehículo lúdico, pero también narrativo".

Nostalgia Utopía podrá visitarse desde el 4 de marzo hasta el 12 de julio e incluye visitas guiadas, actividades para escolares y talleres familiares. La muestra cuenta además con un catálogo que reúne material inédito y documentos de archivo nunca expuestos.