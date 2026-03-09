'La Piedad' de Gaspar Becerra se exhibe en la Galería de las Colecciones Reales como Obra Invitada

La obra La Piedad, realizada por Gaspar Becerra en 1560 y perteneciente al Museo de Bellas Artes de Valencia (MuBAV), se exhibe desde este martes en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid como nueva pieza del programa 'La Obra Invitada'. La pintura permanecerá expuesta hasta el 12 de julio de 2026 en el espacio dedicado al periodo de los Austrias.

La presentación de la obra ha contado con la participación del director del Museo de Bellas Artes de Valencia, Pablo González Tornel, y del director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao.

González Tornel ha señalado que la pieza es "clave de la segunda generación de las águilas del Renacimiento que acercaron el arte italiano a España". Según ha explicado, la presencia temporal de la obra en Madrid permite situar a Gaspar Becerra en diálogo con otros artistas representados en la Galería, como Tiziano o Michel Coxcie, dentro del contexto artístico de la España de mediados del siglo XVI.

Por su parte, Cageao ha afirmado que el préstamo del Museo de Bellas Artes de Valencia amplía las posibilidades de diálogo con las colecciones de la institución y refuerza la colaboración entre museos en proyectos de investigación y difusión del patrimonio.

El programa 'La Obra Invitada' permite incorporar de forma temporal piezas procedentes de otras instituciones nacionales e internacionales para complementar el recorrido permanente de la Galería.

Una pieza de 1560 clave en la trayectoria de Becerra

Pintada en 1560, La Piedad constituye una obra relevante para comprender la evolución artística de Gaspar Becerra, quien desarrolló su carrera tanto en la pintura como en la escultura.

El cuadro es un óleo sobre tabla realizado en España tras el regreso del artista desde Italia. En la composición se aprecia la influencia del manierismo italiano, junto con una sensibilidad devocional que estructura la escena alrededor de la figura de la Virgen con el cuerpo de Cristo.

Según la información difundida por las instituciones participantes, el tratamiento de la luz, el modelado anatómico y la monumentalidad de las figuras reflejan el dominio técnico del artista y su interés por dotar a la escena de una dimensión espiritual.

Becerra se formó en Italia junto a Giorgio Vasari y Daniele da Volterra, experiencia que influyó en su lenguaje artístico. Tras regresar a España en 1557, introdujo elementos del manierismo italiano en el contexto artístico de la corte. En 1562 fue nombrado pintor de Felipe II, cargo que consolidó su posición dentro del panorama artístico del momento.

Difusión de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia

Desde la Conselleria de Cultura señalan que estas itinerancias forman parte de la estrategia del Museo de Bellas Artes de Valencia para difundir su colección en instituciones culturales de relevancia fuera de la Comunidad Valenciana. La exhibición de La Piedad abre el calendario de préstamos temporales previstos para los próximos meses.

En mayo, el Museo Carmen Thyssen de Málaga acogerá la exposición temporal Los Ribalta y el naturalismo barroco en Valencia. Posteriormente, durante el segundo semestre del año, el Palacio Arzobispal de Sevilla exhibirá como obra invitada la Adoración del Niño Jesús, un óleo sobre tabla realizado por Vicent Macip entre 1510 y 1525.

Además, entre el 5 de noviembre de 2026 y el 7 de febrero de 2027, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid presentará también la exposición Los Ribalta y el naturalismo barroco en Valencia, tras su paso por Málaga.

El programa 'La Obra Invitada'

El programa impulsado por la Galería de las Colecciones Reales busca incorporar temporalmente obras que amplíen el discurso expositivo del museo, estableciendo vínculos entre autores, estilos y contextos históricos presentes en la colección permanente.

En los últimos meses, la iniciativa ha permitido mostrar piezas procedentes de instituciones como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de América, el Palacio de Versalles y el Museo del Prado.

La exhibición de La Piedad se completará con una actividad académica vinculada al Museo de Bellas Artes de Valencia. El 24 de marzo, Pablo González Tornel impartirá en la Galería de las Colecciones Reales la conferencia titulada El Renacimiento en la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia.