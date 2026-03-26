El arte de las trincheras: la belleza que nació del desguace de la Gran Guerra

La historia de la Gran Guerra suele escribirse con movimientos de tropas, pero existe una narrativa paralela cincelada en el metal de los casquillos. El trench art o arte de trinchera define a los objetos creados a partir de restos militares —balas, proyectiles, monedas o equipo dañado— transformados en piezas ornamentales o útiles. Aunque el término sugiere que se fabricaban en el fragor de la batalla, la realidad técnica era otra: la mayoría nacieron en la retaguardia, en hospitales de campaña o en campos de prisioneros.

El ingenio frente al tedio y el trauma

Muchos soldados, antes de ser reclutas, eran hábiles metalúrgicos o grabadores. En sus horas muertas, utilizaban herramientas improvisadas para transformar proyectiles de 75 milímetros en jarrones con motivos Art Nouveau. Estas creaciones no solo combatían el tedio, sino que servían como terapia ocupacional para soldados heridos.

Un ejemplo es el del cabo canadiense Frank Alexander Cameron, quien tardó cuatro años en completar un juego de té para su madre utilizando vainas de 18 libras y balas de rifle francesas. Las monedas también fueron lienzos de memoria: grabadas con mensajes de amor o nombres de compañeros caídos, se convirtieron en los famosos love tokens que hoy son piezas de culto para los historiadores.

Anonimato legal y la industria del 'souvenir'

Una característica intrínseca de esta artesanía bélica es la ausencia generalizada de rúbricas. La manipulación de munición y equipo del gobierno para beneficio propio constituía un delito penal. Esta persecución forzó el anonimato de los creadores, nutriendo los fondos de instituciones como el Canadian War Museum con centenares de obras sin autor conocido.

Del campo de batalla al mercado turístico

Tras el armisticio de 1918, el trench art cambió de manos pero no de esencia. Los civiles de zonas devastadas como el Somme o Verdún recolectaron toneladas de chatarra bélica para fabricar recuerdos destinados a los primeros turistas de guerra. Incluso los grandes almacenes de la época ofrecían servicios para convertir cabezales de espoleta traídos por veteranos en elegantes pisapapeles. "Esto explica la proliferación de objetos voluminosos, como jarras o gongs de cena, que jamás habrían cabido en el equipo de un soldado en activo", explican los expertos.