ACOM denuncia al director del Reina Sofía por 'demonizar y deslegitimar' a Israel y los judíos

Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado una denuncia penal contra el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade, por un presunto delito de incitación al odio recogido en el artículo 510 del Código Penal.

La denuncia ha sido interpuesta ante la Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid y cuenta también con la participación de una persona que sufrió acoso en el Museo por portar simbología judía.

La organización cumple así el compromiso público que adquirió el pasado mes de febrero, después de que el Museo expulsase a unas visitantes israelíes por lucir una bandera de su país, mientras en los últimos años ha permitido y promovido el activismo propalestino.

'Demonización, deslegitimación y hostilidad'

Según el comunicado difundido por ACOM, la denuncia "documenta una pauta sistemática, reiterada e institucionalizada de actos, cesiones de espacio y tolerancia activa" con el antisemitismo en el Museo, en un periodo que va desde el 7 de octubre de 2023 hasta febrero de 2026. Según la organización, durante esos dos años y medio la institución pública se habría convertido en una "plataforma de demonización, deslegitimación y hostilidad contra el Estado de Israel y el pueblo judío".

🔴🔴ACOM presenta denuncia contra el Director del Museo Reina Sofía por incitación al odio antisemita Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha presentado, junto con una de las personas que sufrió el acoso en el @museoreinasofia por no poder exhibir simbología judía,… pic.twitter.com/7yxtk8K0lI — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) March 27, 2026

Entre los hechos recogidos en la denuncia se encuentra la organización del ciclo titulado "Desde el río hasta el mar. Solidaridad internacional con Palestina", que ACOM señala como "un lema genocida que explícitamente reclama la eliminación del Estado de Israel y del pueblo judío desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo". De hecho, ante el escándalo generado el propio Reina Sofía se vio obligado a rectificar y cambiar el título de la actividad.

Asimismo, se menciona la exhibición de la bandera palestina en la fachada del edificio que, según el texto, evidenciaría "un repugnante doble rasero", ya que tal y como dice ACOM "cualquier persona que porta un símbolo judío o identificativo con Israel es acosada, insultada y finalmente expulsada del recinto", mientras que se permiten otros símbolos.

El comunicado también hace referencia a "una sucesión continuada de actos unilaterales —proyecciones, recitales, debates y conferencias—" en los que, según la denuncia, "se transmitieron mensajes de apoyo explícito a la ‘resistencia’ palestina", término que ACOM recuerda que no es sino "macabro eufemismo en referencia a organizaciones terroristas y sus atentados".

Entre estos episodios concretos señalados, la organización destaca dos: el primero ocurrió el 12 de octubre de 2025, cuando, según el relato que hace ACOM, personas de la organización Marea Palestina irrumpieron en la sala donde se expone el Guernica, desplegando banderas y pancartas, lo que provocó el desalojo de los visitantes en lugar de el de los activistas.

Y sólo unos meses después, el 14 de febrero de 2026, un grupo de visitantes, entre el que había tres mujeres judías de edad avanzada, habría sido "hostigado verbalmente" por otros asistentes que las insultaron llamándolas "genocidas", "asesinos" y "asesinos de niños" y, según cuenta la denuncia "en lugar de protegerlas, el personal del Museo les exigió abandonar el recinto o esconder sus símbolos judíos". Una de las personas afectadas por este episodio figura entre los denunciantes.

El documento también incluye referencias a declaraciones públicas del propio director del Museo, quien, según ACOM, "reconoce y justifica ‘un montón de acciones’ contra Israel de este tipo dentro de la institución".

Lo cierto es que no es la primera vez que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ve envuelto en polémicas por su extremismo político. Así, en septiembre de 2022 hubo serias críticas por la adquisición de unos cayucos del Ejército Zapatista, mientras que un año antes, en 2021 se produjo una exposición en la que se hacía apología de la terrible banda terrorista Sendero Luminoso.

No es una "mera crítica política"

En su escrito la asociación denunciante solicita a la Fiscalía "la incoación inmediata de diligencias de investigación", así como el "aseguramiento de pruebas (documentales, audiovisuales y testificales)" y la "identificación de responsabilidades, tanto institucionales como personales, incluida la del director Manuel Segade".

ACOM sostiene que los hechos denunciados "no constituyen mera ‘crítica política’", sino que responden a "una construcción deliberada de un entorno discriminatorio, intimidatorio y humillante que banaliza el antisemitismo desde una institución cultural de primer orden".

En declaraciones recogidas en el comunicado, el presidente de ACOM, Ángel Mas, afirma que "el Museo Reina Sofía ha dejado de ser un espacio de cultura para convertirse en un altavoz de odio antisemita". Además, añade que es intolerable "que una institución pública pagada por todos los españoles se utilice para estigmatizar al Estado de Israel y al pueblo judío" y reclamó que "la Fiscalía actúe con la contundencia que exige la ley y que se depuren todas las responsabilidades".