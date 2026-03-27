El Supremo otorga al Estado la propiedad de dos retratos de Goya reclamados por Altadis

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que determina que los cuadros elaborados por Francisco de Goya que representan al rey Carlos IV y a la reina María Luisa de Parma pertenecen al Estado. De esta forma, la Sala Primera del alto tribunal ha desestimado los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que había interpuesto Altadis, poniendo fin a un largo contencioso entre la compañía y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Las emblemáticas pinturas fueron realizadas por el genial artista aragonés en el año 1789 tras recibir un encargo de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. El objetivo inicial era exhibirlas en un monumento de carácter efímero frente a la fachada del recinto, integrándose en las celebraciones organizadas por la ciudad andaluza para conmemorar el inicio del reinado de los monarcas.

La sentencia judicial toma como punto de partida indiscutible que ambas representaciones formaban parte del patrimonio de la Corona en sus orígenes y que, posteriormente, pasaron a la administración estatal. A lo largo de su escrito, los magistrados detallan las diferentes entidades que han tenido en su poder las obras hasta llegar a manos de la actual demandante, Altadis.

Tras examinar minuciosamente la documentación histórica y las comunicaciones cruzadas, el tribunal concluye que el Ministerio consintió que la Compañía Arrendataria de Tabaco, que gestionaba el monopolio desde 1887, poseyera los lienzos como elemento decorativo en sus edificios. Sin embargo, la resolución deja muy claro que el Estado "no renunció en momento alguno a su propiedad".

En este sentido, los jueces consideran que la empresa privada no ha logrado demostrar que su posesión "se tornara a título de dueña", condición indispensable legalmente para adquirir la titularidad mediante la figura de la usucapión, tal y como establece el Código Civil. El uso puramente ornamental no otorga derechos de dominio sobre un bien de esta naturaleza.

Adicionalmente, la Justicia fundamenta su decisión en la Ley del Patrimonio Artístico Español de 1985, que decreta de manera tajante la imposibilidad de que las instituciones públicas enajenen bienes muebles históricos. Asimismo, la normativa especifica que este tipo de elementos goza de un carácter imprescriptible, blindando así su pertenencia a la esfera estatal.

Por estos motivos, aunque en 1999 se rubricó un contrato de comodato donde se reconocía erróneamente a Tabacalera como titular, dicho documento carece de la validez jurídica necesaria para arrebatar la propiedad legal al Estado. La tabaquera ha emitido un comunicado indicando que acata el fallo, aunque manifiesta su disconformidad con el fondo del asunto al seguir considerándose la legítima propietaria de los cuadros.

Por su parte, desde el departamento de Cultura han celebrado la decisión de la Sala Primera, calificándola de "buena noticia" y destacando la recuperación definitiva de estas piezas fundamentales del arte nacional. Según han avanzado fuentes ministeriales, el propósito principal a partir de este momento es asegurar que "la ciudadanía pueda disfrutar de ellos" en condiciones óptimas.