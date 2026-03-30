Andalucía exige a Urtasun dos cuadros de Goya para Sevilla tras el fallo del Supremo

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha remitido una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que solicita que dos retratos de Francisco de Goya, recientemente confirmados como bienes de titularidad estatal por el Tribunal Supremo, pasen a formar parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El Tribunal Supremo ha ratificado que los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma, pintados por Francisco de Goya en 1789, pertenecen al Estado, al desestimar los recursos presentados por la empresa Altadis SA.

La sentencia confirma decisiones previas de instancias inferiores y concluye que la compañía no ha acreditado la propiedad de las obras. Según el alto tribunal, aunque en el pasado existió una posesión vinculada a la Compañía Arrendataria de Tabacos, esta se produjo en régimen de uso y ornato, sin que ello supusiera una renuncia del Estado a su titularidad.

Una petición formal al Ministerio de Cultura

Tras conocerse esta resolución, la Junta de Andalucía ha planteado al Ministerio de Cultura la incorporación de ambos lienzos al Museo de Bellas Artes de Sevilla, institución de titularidad estatal pero gestionada por la Administración autonómica.

En su carta, Del Pozo subraya que se trata de obras "creadas para Sevilla" y que han sido "históricamente demandadas" para la pinacoteca hispalense. La consejera enmarca su petición en el contexto del vínculo histórico de las pinturas con la ciudad.

Obras vinculadas a la celebración de 1789

Los retratos fueron encargados a Goya por la entonces Real Fábrica de Tabacos de Sevilla para conmemorar la llegada al trono de los monarcas en 1789. Estaban destinados a formar parte de una escenografía efímera instalada frente al edificio durante los actos festivos organizados en la ciudad.

Según recoge la Junta en su planteamiento, Sevilla fue engalanada en aquella ocasión con diferentes estructuras y elementos decorativos, entre ellos el denominado Templo de la Fama, donde se ubicaban representaciones de los retratos reales.

El Museo de Bellas Artes de Sevilla ya exhibió temporalmente estas obras en 2014 como piezas invitadas. Desde entonces, la Junta ha reiterado distintas gestiones para su incorporación definitiva a la colección permanente.

El Ejecutivo autonómico considera que su presencia permitiría completar el ciclo artístico relacionado con el inicio del reinado de Carlos IV y su esposa, en conexión con el conjunto de obras históricas vinculadas a aquel episodio.

Un museo en proceso de ampliación

La consejera enmarca la petición en el momento actual del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que afronta un proceso de ampliación con la incorporación de nuevos espacios, como el antiguo convento de La Merced, el Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII, una vez rehabilitados.

En este contexto, Del Pozo plantea que la llegada de los dos Goya supondría una oportunidad para reforzar el papel del museo como referencia cultural, al tratarse de bienes de titularidad estatal relacionados con la historia de la ciudad.

La sentencia del Tribunal Supremo cierra un litigio en torno a la propiedad de los retratos, al establecer que no se ha probado una transmisión válida de la titularidad hacia la empresa demandante.

El fallo reafirma que las obras forman parte del patrimonio estatal, tras un recorrido histórico en el que pasaron por distintas instituciones vinculadas a la gestión del antiguo monopolio del tabaco en España.