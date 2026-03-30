Rosalía regresa a los escenarios y el universo de Super Mario aterriza en la gran pantalla

La agenda cultural de los próximos días se presenta cargada de novedades muy esperadas por el público, encabezadas por el retorno a la música en directo de la cantante catalana. Rosalía desembarca en el recinto madrileño del Movistar Arena con su nuevo proyecto, Lux, tras la inesperada cancelación de su recital en Milán. Las citas en la capital española tendrán lugar los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, coincidiendo plenamente con las festividades de la Semana Santa. Posteriormente, la gira se trasladará a Barcelona, donde la artista ofrecerá otros cuatro conciertos a mediados de mes. La expectación es tan alta que agotó todas las localidades en cuestión de horas para un espectáculo que promete sorprender al fusionar música clásica, ritmos electrónicos y una marcada inspiración religiosa, un periplo que ya arrancó con gran éxito en la ciudad francesa de Lyon.

Por otro lado, el ámbito cinematográfico recibe con los brazos abiertos a uno de los iconos más reconocibles del entretenimiento digital. El 1 de abril llega a las carteleras de todo el planeta Super Mario Galaxy, la nueva cinta de animación basada en el incombustible universo de Nintendo. En esta ocasión, los inseparables hermanos fontaneros emprenden una odisea espacial sin precedentes acompañados por la princesa Peach y su fiel montura, Yoshi. El punto de partida del largometraje es una apacible fiesta de cumpleaños que se ve truncada de forma abrupta, lo que obligará a los protagonistas a viajar por el cosmos para frustrar los malévolos planes de Bowsy y lograr rescatar a Estela. Esta cuidada adaptación busca consolidar el rotundo triunfo que las franquicias de videojuegos están cosechando recientemente en la gran pantalla.

En el terreno de la televisión bajo demanda, la plataforma Apple TV+ estrena el próximo 3 de abril la segunda temporada de Vicios Ocultos. El carismático actor Jon Hamm vuelve a meterse en la piel de Andrew Cooper en una tanda de episodios marcada por la llegada de un misterioso vecino que amenaza con sacar a la luz oscuros secretos familiares. Al consolidado elenco, que cuenta con figuras de la talla de Amanda Peet u Olivia Munn, se incorpora ahora James Marsden, quien promete añadir aún más tensión a la trama. El creador de la ficción, Jonathan Tropper, mantiene su apuesta por la intriga dosificada, ya que los diez capítulos que componen esta nueva entrega se emitirán de forma semanal hasta concluir a principios del mes de junio.

Finalmente, para los amantes del arte contemporáneo, la prestigiosa galería Whitechapel de la capital británica acoge una de las retrospectivas más ambiciosas de Veronica Ryan, galardonada en su momento con el célebre premio Turner. Bajo el título Multiple Conversations, que podrá visitarse desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, la muestra recopila más de cien creaciones que repasan las cuatro décadas de trayectoria de la creadora. El eje vertebrador del recorrido es precisamente la instalación que da nombre a la exposición, una extensa estantería que cruza el recinto y agrupa multitud de diminutas esculturas y minuciosos ensamblajes, permitiendo al espectador sumergirse de lleno en el universo más íntimo y personal de la artista.