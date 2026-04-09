Urtasun preside en Sigüenza la restitución de obras expoliadas durante la Guerra Civil

El Ministerio de Cultura formaliza este jueves en Sigüenza (Guadalajara) la devolución de varias obras incautadas durante la Guerra Civil, en un acto que encabeza el ministro Ernest Urtasun dentro de la política estatal de restitución patrimonial.

La entrega permitirá que las parroquias de Yebes y Pareja recuperen tres piezas que llevaban décadas fuera de su entorno: la obra Cristo ante Pilatos —una tabla trasladada a lienzo— y dos fragmentos de La Anunciación, todas ellas conservadas hasta ahora en dependencias del Museo del Prado. Tal y como informó ABC, el procedimiento se inició en julio de 2023, cuando ambas iglesias reclamaron estas obras apoyándose en la normativa vigente.

Jornada institucional en Sigüenza

El acto se celebrará en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de la localidad y reunirá a distintas autoridades. Entre ellas figuran el presidente autonómico Emiliano García-Page, el director del Prado, Miguel Falomir, y representantes de la diócesis seguntina. La visita institucional de Urtasun comenzará horas antes con la apertura de la 98ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, prevista en el Parador de Turismo de Sigüenza, ubicado en el castillo medieval, y concluirá con un recorrido por la catedral de Santa María.

La restitución se ampara en la Ley de Memoria Democrática, que contempla la devolución de bienes incautados tanto durante la Guerra Civil como en los primeros años del franquismo. Muchas de estas piezas fueron retiradas de sus ubicaciones originales para evitar su destrucción, pero no regresaron tras el conflicto. A partir del inventario publicado por el Ministerio en 2024, se han identificado más de 7.070 objetos procedentes de incautaciones que aún permanecen en instituciones públicas, en un proceso que continúa abierto y condicionado por la falta de documentación y el paso del tiempo.

Un proceso con miles de piezas pendientes

El historiador Arturo Colorado ha estudiado este fenómeno y sostiene que miles de piezas fueron redistribuidas durante el franquismo entre organismos oficiales o particulares. Según sus investigaciones, la Iglesia recibió de manera irregular más de 2.000 bienes, aunque también hubo parroquias que resultaron perjudicadas por las incautaciones y que siguen reclamando su patrimonio, como sucede en los casos de Yebes y Pareja.

La devolución de estas obras se ha demorado cerca de tres años desde la apertura del expediente. Aunque contaba con el respaldo técnico y jurídico necesario, su formalización se ha ido posponiendo hasta encontrar encaje en la agenda ministerial. Las dificultades en este ámbito no son nuevas. La gestión de las restituciones derivó en la salida de Isaac Sastre de Diego, anterior responsable de Patrimonio. Además, el Ministerio de Cultura publicó el inventario de bienes incautados con retraso, y sigue pendiente la aprobación del reglamento que debe regular estos procedimientos, pese a que el plazo fijado expiró en abril de 2023.

Restituciones en los últimos meses

El acto de Sigüenza se suma a otros similares impulsados en los últimos meses. En diciembre de 2024 se restituyó un lienzo a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, mientras que posteriormente se entregaron siete obras a los herederos de Pedro Rico, quien fuera alcalde del Madrid republicano. En febrero, el propio Urtasun se desplazó a Brihuega para devolver varias piezas de carácter religioso —esculturas funerarias, restos de sepulcros y una cruz procesional— procedentes de iglesias de la zona. Estas obras habían sido retiradas en 1938 por la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico con el objetivo de protegerlas durante la guerra, pero permanecieron durante décadas en depósitos estatales como el Museo Arqueológico Nacional o el Museo Nacional de Artes Decorativas.