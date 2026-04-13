El millonario capricho del exmarido de Brigitte Bardot

Un retrato pintado por Andy Warhol de la musa del cine francés Brigitte Bardot, fallecida en 2025, sale a subasta en Sotheby's en las próximas semanas. Expuesto en la sede de la casa de subastas parisina antes de su venta, está valorado entre 14 y 18 millones de dólares.

Este retrato rememora una de las historias románticas más icónicas del siglo XX. Fue encargado por el exmarido de la intérprete, el millonario alemán Gunter Sachs. La pareja se casó en 1966 en Las Vegas, pero la unión terminó en apenas tres años. Sin embargo, mantuvieron buena relación tras la ruptura hasta el punto de que este retrato se encargó una vez divorciados. Es el hijo de Gunter Sachs, Gunnar Sachs, quien ha decidido venderlo en subasta.

Pertenece a la serie de ocho serigrafías que Warhol realizó en 1974. El artista se basó en una fotografía de Richard Avedon tomada en 1959, una época en la que la actriz disfrutaba de gran éxito.

Monet

En la misma sesión de subastas saldrán a la venta dos desconocidos cuadros de Monet y el grupo escultórico La Clairière, de Alberto Giacometti. Las obras del maestro impresionista se llaman Les Îles de Port-Villez (1883) y Vétheuil, effet du matin (1901) y están en un excelente estado de conservación.

Son dos paisajes pintados con 20 años de diferencia en los que se ve el río Sena en las proximidades de Giverny. Sotheby's espera vender por al menos 3 a 5 millones de euros Les Îles de Port-Villez mientras que el segundo cuadro está tasado entre 6 y 8 millones de euros.