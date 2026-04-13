El Museo del Prado ha reunido los cartones para tapices de Francisco de Goya en las salas 85 y 90–94, poniendo el acento en uno de los conjuntos más singulares del Museo.

La nueva instalación permite ver de forma casi completa las siete series pintadas entre 1775 y 1794-1795, destinadas a la decoración de distintos aposentos de los príncipes de Asturias —los futuros Carlos IV y María Luisa de Parma— y su familia en los Reales Sitios de El Escorial y El Pardo.

Además de la renovada presentación de los cartones para tapices de Francisco de Goya, la segunda planta sur del Edificio Villanueva ofrece un amplio recorrido por el arte del siglo XVIII a través de pinturas, esculturas y artes decorativas que evocan los interiores palaciegos para los que muchas de estas obras fueron creadas, con presencia de los principales artistas que trabajaron en España al servicio de la Monarquía y de destacadas figuras del panorama internacional, reflejando una centuria marcada por el refinamiento cortesano, la influencia de Roma y la recuperación de los modelos clásicos.

Otra de las novedades implementadas es el micrositio dedicado a narrar, analizar y completar la historia de la serie de 31 relieves procedentes de las Colecciones Reales que conserva la Institución.