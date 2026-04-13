La Justicia pone fecha límite para la devolución de los murales de Sijena

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tiene un plazo de 56 semanas para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena, conforme a la resolución de un Juzgado de Huesca que ya se ha notificado a las instituciones aragonesas y catalanas.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, informó este lunes de la resolución y la calificó de "excelente noticia" para los aragoneses al abrir definitivamente la puerta a la ejecución de la sentencia de devolución de las pinturas "de forma irreversible".

Olloqui precisó que el plazo para la devolución comienza a contar este mismo lunes, con su notificación a las partes, y que la vuelta al monasterio de las pinturas debe costearla el MNAC.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el plazo se corresponde en esencia a lo planteado por el MNAC, aunque lo reduce en ocho semanas al dar por culminada la fase de estudios previos y diagnóstico del bien y su entorno y al acortar de seis a cuatro semanas la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta que la instalación compete en exclusiva a Aragón, y a tres semanas la fase metodológica.

Olloqui ha destacado además que a pesar de "la enorme confusión voluntaria que se estaba generando por parte de las instituciones catalanas y de los sectores independentistas", en un intento de reabrir cuestiones ya juzgadas, la jueza aclara la titularidad aragonesa de las pinturas, que deben instalarse en el Monasterio de Sijena y que ha quedado acreditado que el traslado es viable.

Esta última cuestión, ha recordado Olloqui, se estableció en la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la propiedad aragonesa de las pinturas murales, fruto de las declaraciones de peritos del MNAC.

En su resolución, la jueza determina además que el MNAC debe justificar de manera sucesiva y documentada el cumplimiento de cada una de las fases previstas en su cronograma para la devolución. "Hay una voluntad de evitar el filibusterismo procesal al que nos hemos venido enfrentando", ha aseverado Olloqui, para quien no es momento de más "enredos", sino de cumplimiento y acreditación documental y fehaciente del cumplimiento.

El incumplimiento del calendario fijado, aunque sea parcial y en cualquiera de las fases, habilitará al Gobierno de Aragón para instar y llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad y a costa del MNAC, con reclamación, en su caso, de cuantos gastos se deriven de ello.

El director general ha comentado que cuando las pinturas se entreguen a Aragón se abrirá un proceso de verificación de su estado por si precisan algún trabajo específico y que se aplicará el diseño para su mejor instalación en el Monasterio de Sijena, aunque ha rehusado dar un plazo para su exposición en el cenobio. "No vamos a correr antes de andar, sería una precipitación innecesaria", ha remarcado.

Ante esta resolución cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días, sin interrumpir su ejecución ni los plazos.