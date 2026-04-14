Madrazo o Fortuny: el Prado expone la intimidad de los creadores ante la cámara

La llegada de la fotografía supuso un cambio en la producción artística pues ofreció la posibilidad de fijar escenas con gran precisión y realismo. Esta novedad se vio reflejada igualmente en el entorno del propio creador. El Museo del Prado propone una exposición que sitúa la fotografía en el centro de la experiencia del artista y su entorno creativo.

María Luisa de la Riva en su estudio de París. | Museo del Prado

El universo del artista ante la cámara muestra instantáneas en las que los artistas posaron ante la cámara, solos o en grupo; registraron sus talleres y documentaron tanto el proceso como la culminación de sus obras. El retrato, asegura el Museo del Prado, "funcionó como afirmación de identidad y estatus a través de poses meditadas, atributos significativos e indumentarias asociadas al oficio".

La muestra reúne obras de profesionales reconocidos junto a imágenes de autoría desconocida y posible carácter amateur, en su mayoría procedentes de archivos de artistas como Luis y Federico de Madrazo, Dióscoro Puebla, Rafael Rocafull, Cecilio Pla, Agustín Querol, Miguel Blay, Fernanda Francés o Manuel González Santos.

El visitante podrá hacerse una idea de cómo los estudios de los artistas eran un espacio cargado de valor simbólico. En ellos "convergen la observación, la enseñanza y el intercambio". La muestra permite también seguir al artista en otros escenarios de creación que se convierten "en prolongaciones del taller". Como ejemplo, el célebre atelier de Mariano Fortuny en Roma o el evocador patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla.