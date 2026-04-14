Un dron reconstruye en 3D una zona inaccesible de la cueva de Altamira

El uso de un dron ha permitido reconstruir en tres dimensiones una pared de roca inaccesible situada sobre la sala de La Hoya de la cueva de Altamira, en Cantabria, un espacio cercano a la galería principal de esta cavidad declarada Patrimonio de la Humanidad.

La actuación forma parte de un estudio impulsado por el Museo de Altamira y la Universidad de Zaragoza con el objetivo de reforzar su conservación.

Investigación en una zona de difícil acceso

La sala de La Hoya, conocida por su conjunto artístico en color negro, se encuentra alejada de la zona de los Polícromos, donde están los conocidos bisontes. En esta área se habían detectado grietas en la pared, lo que hacía necesario su control para mejorar el conocimiento del estado de la cueva.

Se trata de la primera vez que un dron equipado con tecnología LiDAR-SLAM vuela en el interior de Altamira con fines de investigación en un espacio inaccesible. Según han informado los responsables en una nota de prensa, los resultados se han recogido en un estudio publicado en la revista Drones.

El trabajo está firmado por los investigadores del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza Jorge Angás, Manuel Bea y Carlos Valladares, junto a especialistas de esta institución, de la Universidad de Cantabria y del Museo de Altamira.

Reconstrucción tridimensional

Jorge Angás, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, ha explicado que hasta ahora no se habían utilizado drones en cuevas paleolíticas debido a las limitaciones espaciales, de conservación y de seguridad.

La inspección se ha realizado con un dispositivo diseñado para evitar daños en el entorno, lo que ha permitido obtener una reconstrucción tridimensional de alta precisión de la pared rocosa inaccesible. Este sistema ha facilitado documentar fracturas activas, bloques inestables y acumulaciones de sedimentos que no podían analizarse mediante métodos convencionales.

Además, la combinación de LiDAR-SLAM, videogrametría y técnicas de detección de grietas basadas en aprendizaje profundo permite evaluar posibles inestabilidades geológicas en entornos subterráneos con restricciones operativas.

Un gemelo digital para el seguimiento

Los datos recopilados se han incorporado a un gemelo digital en 3D de la pared de entrada de la sala de La Hoya. Este modelo ofrece una base estructurada para realizar análisis a lo largo del tiempo, así como para el seguimiento técnico y la toma de decisiones orientadas a la conservación preventiva.

La investigación se enmarca en el proyecto Gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural: gestión, monitorización e interpretación de datos geoespaciales (DiGHER), dirigido por Jorge Angás y financiado por el Ministerio de Ciencia.