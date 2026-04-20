El Museo Picasso Málaga acogerá la obra monumental de Joana Vasconcelos

Las obras de la artista portuguesa Joana Vasconcelos desembarcarán en Málaga a finales del mes de mayo. El Museo Picasso Málaga ha confirmado que acogerá la exposición Joana Vasconcelos. Transfiguración (29 mayo – 27 septiembre 2026), una propuesta que subraya la transfiguración como núcleo de la obra de esta artista, aludiendo a cómo Vasconcelos transforma y resignifica distintos ámbitos de la realidad.



Betty Boop (AP), 2020

La exposición reúne una selección de piezas que permiten recorrer su trayectoria, desde obras de finales de los años 90 hasta creaciones recientes, ofreciendo una mirada renovada sobre su evolución artística. A través de esculturas e instalaciones monumentales, Vasconcelos explora la relación entre las tradiciones portuguesas y el arte contemporáneo, convirtiendo materiales cotidianos —como textiles, cerámicas o azulejos— en piezas que celebran el patrimonio cultural y la identidad colectiva desde una perspectiva crítica y transformadora.



Entre las instituciones prestadoras destacan la Fondation Louis Vuitton París pour la Création, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), la Colección Berardo, Colección de Arte de la Fundación EDP / Colección Pedro Cabrita Reis y obras procedentes del propio estudio de la artista. Colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León.



La muestra, comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, refuerza el interés del museo en la colaboración internacional y en la presentación de proyectos singulares en el ámbito del arte de nuestro tiempo.