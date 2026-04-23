El Museo Nacional del Prado ha sido doblemente distinguido en los Premios Webby 2026 al recibir tanto el premio del jurado (Webby Award) como el People's Voice Award, en la categoría Social – Best Overall Social Presence. Los galardones serán entregados el 11 de mayo en Nueva York y reconocen al Museo como referente internacional en comunicación cultural digital.

Instagram del Museo del Prado

"La propuesta premiada, titulada The Prado Museum: Bringing Humanity to the Digital Cultural Space, distingue una estrategia basada en la calidad de los contenidos, la conversación con la comunidad y una presencia diaria y coherente en plataformas como Instagram y TikTok, desde las que el Museo comparte arte y conocimiento con una audiencia global", asegura la pinacoteca en un comunicado. El doble reconocimiento pone en valor, aseguran, "la excelencia profesional del proyecto, avalada por el jurado internacional de los Webby Awards" y "el respaldo directo del público, que ha apoyado la candidatura con más de 25.000 votos".

El Webby Award otorgado por el jurado reconoce una estrategia innovadora que amplía los límites de la comunicación cultural en el entorno digital. "El Museo Nacional del Prado ha sabido trasladar el rigor académico y el contexto histórico de sus colecciones a formatos accesibles, dinámicos y adaptados a los lenguajes propios de las redes sociales", presume la institución.

El People's Voice Award, concedido por votación popular, subraya la "conexión emocional y participativa establecida con la comunidad digital del Museo, que encuentra en sus canales un espacio de aprendizaje, diálogo y reflexión compartida en torno al arte y la cultura".