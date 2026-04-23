La Fundación Santa María de Albarracín cumple 30 años impulsando la restauración en Teruel

Existe un vínculo entre Libertad Digital y la localidad turolense de Albarracín ya que en unas jornadas liberales celebradas allí se puso la primera semilla de lo que hoy es uno de los grupos mediáticos más influyentes de España. En este enclave histórico de primer nivel hay una entidad que ha cumplido 30 años recuperando el patrimonio y poniendo en valor a Albarracín.

Se trata de la Fundación Santa María de Albarracín cuyo gerente, Antonio Jiménez, ha sido condecorado con la Cruz de San Jorge que entrega la Diputación de Teruel. El galardonado, oriundo de Orihuela del Tremedal, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio los hitos de esta entidad que ha llegado a tres décadas en las que "se han descubierto muchísimas cosas".

Antonio Jiménez ha dicho que "mejorar el patrimonio de Albarracín y de la provincia es un orgullo y una satisfacción" que "no tiene nombre ni parangón". En este sentido, ha dicho que han encontrado "patrimonios que ni sabíamos que existían" por lo que "en Albarracín ha sido un descubrimiento permanente". No sólo ha ocurrido en Albarracín sino en otras localidades como "Villar del Saz donde se descubrió un retablo gótico y en un pueblo que yo no sabía ni siquiera que existía, que se llamaba Cosa, descubrimos dos retablos góticos impresionantes, el Alfarje de Galve y una Última cena hace unos meses en el propio Alcañiz". "Eso es apasionante porque de alguna manera estás contribuyendo no solamente a la recuperación sino también al descubrimiento de tesoros que milagrosamente han llegado. Eso continúa ocurriendo en Teruel", ha señalado.

El gerente de la Fundación Santa María de Albarracín ha hablado de cómo esta localidad turolense se ha convertido en un epicentro de la restauración. Ha dicho que "siempre si se hace bien hemos acertado", sobre todo, "con el método" y cómo se han especializado en "restauración". "Hemos creado nuestro propio centro de restauración, que trabaja en 1.000 lugares, incluido Albarracín. Y claro, ese método ha permitido que tengamos una pequeña universidad permanente en Albarracín. A mí, a pesar de que llevamos ya 30 años, me continúa sorprendiendo que tengamos un curso de música, otro curso de fotografía, que tengamos un curso de historia medieval o, en fin, el curso de clásico de pintura de paisaje, pero que hayan pasado 2.000 restauradores por Albarracín, que se hablen las universidades del caso de Albarracín y que sea un atractivo, incluso un estímulo para los alumnos que terminan restauración, me enorgullece, esa es la verdad y, en fin, me cuesta, me cuesta decirlo, pero es la verdad, yo estoy encantadísimo", ha explicado.

Esta especialización en restauración ha permitido que se hayan "recuperado mil quinientos y pico bienes muebles" y eso "es una barbaridad, eso es nuestra riqueza, eso es nuestro valor. Y creo que recuperando lo que somos, nuestra raíz y nuestro pasado todo lo demás viene a colación y más en esta sociedad en la que el mundo rural parece ser que se está poniendo de moda si no se ha puesto, aunque eso también lleva sus peligros, ¿no?".

De la restauración del patrimonio a los paisajes

Uno de los últimos retos de la Fundación Santa María de Albarracín ha sido el de lo que se conoce como "paisajes aplicados". Su gerente ha contado que le "gusta mucho" que "los cursos no se queden en la pizarra sino que se vean en la realidad". "Es decir, si hablamos de paisajes, dices, bueno, pues todo el mundo habla de paisaje, pero vamos a ver dime qué tengo que hacer con este paisaje degradado, ¿no?", ha reflexionado Antonio Jiménez.

El gerente de la Fundación Santa María de Albarracín ha dicho que lo han "puesto en marcha" para "ser modelos también en aplicación de paisaje, con lo cual en una ladera donde aparecían restos de la primitiva muralla, por cierto, se han recuperado hasta 150 metros de muralla, que eran unos muros viejos que había allí, pues en fin, que se sujetaban de aquella manera. Se ha recuperado toda la ladera, toda la ladera con la vegetación autóctona, renaturalizando lo que debía ser sin plantas de jardín". "Y, además de eso, se va a hacer un proyecto de iluminación para rematar un poco todo lo que debe ser en sintonía con el propio conjunto que ya se iluminó con su muralla hace tiempo también a partir de un curso de estos", ha añadido.

Antonio Jiménez ha recordado que los inicios de esta fundación, su creación y la recuperación del "viejo palacio como palacio de congresos" supusieron "un antes y un después" para Albarracín. Fueron "periodos ilusionantes" en los que "todo era muy nuevo y había que desbrozar el camino".