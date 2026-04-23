Nuevo recurso catalán contra la devolución de las pinturas de Sijena con duros ataques a la juez

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) se resiste a devolver las pinturas del Real Monasterio de Sijena robadas por la Generalidad republicana a comienzos de la Guerra Civil tras un incendio provocado por milicianos anarquistas. En un recurso contra la orden de cumplir la sentencia, que da al MNAC un plazo de 56 semanas para devolver las pinturas murales, la dirección del museo llega al extremo de acusar a la titular del Juzgado número 2 de Huesca de incumplir el artículo 46 de la Constitución, que reza: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".

El Patronato del MNAC está formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad y el Ministerio de Cultura. Las tres Administraciones han dado luz verde a la dirección del museo, que ejerce Pepe Serra, un sobrino de Narcís Serra, para intentar dilatar el pleito e incumplir el fallo con un recurso en contra de la decisión de la juez de que se ejecute la sentencia que obliga a la devolución de los bienes a Aragón para que sean repuestos en la sala capitular del Monasterio de donde fueron arrancados.

Con ese visto bueno de las tres Administraciones públicas, los servicios jurídicos del MNAC han elaborado un recurso que es en realidad un alegato político con graves descalificaciones contra la juez y en un tono de superioridad moral y totalmente pretencioso.

En dicho recurso se advierte con absoluta desfachatez a la juez de que "el Poder Judicial, que es naturalmente un poder público, también se encuentra vinculado por esta obligación constitucional", en alusión al artículo 46 de la Carta Magna sobre la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.

"Vaguedad e indeterminación"

También se avisa de que el museo es incapaz técnicamente de cumplir con el plazo de entrega, de 56 semanas, sin provocar "daños irreparables" y califica de "confusa y errática" la actuación de la juez y la "vaguedad e indeterminación" de la providencia judicial para la devolución de las pinturas. Además, se acusa a la juez de impedir la defensa del MNAC, de haber hecho caso omiso de las alegaciones técnicas y de los informes presentados por los expertos del museo y de negarse supuestamente a la constitución de una comisión de expertos. "El MNAC no entiende, con sinceridad, qué razón o razones (no explicadas ni mucho menos aún motivadas) justifican la reticencia del Tribunal a ordenar la constitución de la comisión de expertos, como tampoco se comprende su inhibición en el ejercicio de la función constitucional que le es competencia", se llega a decir en el escrito remitido a la juez.

La defensa del MNAC se cura en salud además al asegurar que ninguna de sus objeciones se puede entender como una negativa a cumplir la sentencia y que toda la actuación del museo está encaminada a preservar el patrimonio. En definitiva, que no devuelven las pinturas de Sijena a pesar del último requerimiento de la juez.