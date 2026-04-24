El secreto de Joan Miró que sigue desconcertando a los expertos del arte

El programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio ha dedicado un espacio a Joan Miró en el aniversario de su nacimiento, repasando a un artista que, en palabras de Isabel SanJuan, historiadora del arte, "sigue siendo difícil de explicar porque no encaja en ninguna etiqueta".

En la conversación se ha subrayado que su obra no solo marcó la pintura del siglo XX, sino que abrió una forma completamente distinta de entender el arte: "Miró no imitaba la realidad, la transformaba", se ha señalado durante la emisión.

Isabel ha definido a Miró como un creador alejado de los grandes nombres de su tiempo en cuanto a actitud: "no tenía nada que ver con el ego de Picasso o Dalí". También ha destacado su constancia y su vínculo con el entorno: "su obra nace de una relación muy directa con la naturaleza y con su infancia", ha apuntado, subrayando que ese origen es clave para entender su lenguaje visual.

Una obra que cambia de forma sin perder identidad

San Juan ha recordado algunas de sus primeras obras, en las que ya se percibe una mirada muy personal sobre lo cotidiano: "todo parte de su mundo más cercano, pero ya con una lectura simbólica", ha señalado.

El paso por París supone un punto de inflexión que cambia su manera de crear, aunque sin romper del todo con sus raíces. "París le abre muchas puertas, pero él no pierde su esencia", se ha comentado en el programa.

Un arte entre la realidad, el sueño y la ruptura

A lo largo de la conversación se ha insistido en que Miró se mueve constantemente entre dos mundos: el real y el onírico. "Siempre está esa tensión entre lo que ve y lo que imagina", ha resumido la historiadora.

En esa evolución aparecen obras que empiezan a alejarse de la representación tradicional y que, según se ha explicado en antena, reflejan también el contexto histórico convulso que le tocó vivir.

Constelaciones y un universo propio

En su etapa final, Miró desarrolla una serie de obras que se han descrito como "una forma de ordenar el caos a través del cielo y los símbolos".

San Juan ha explicado que en estas piezas el artista construye un lenguaje muy reconocible, donde los signos y las formas parecen flotar en el espacio: "es como si el arte se convirtiera en un mapa del universo interior", ha apuntado.