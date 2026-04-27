El Museo del Prado custodia un Velázquez mientras se divorcian los propietarios

Los divorcios suelen ser en sí complicados y los problemas aumentan cuanto más haya en juego a la hora de repartir. Lo que no es tan normal es que haya que recurrir al Museo del Prado mientras se resuelve el conflicto. Es lo que le ha pasado a José María Aristrain de la Cruz, uno de los empresarios más adinerados de España gracias a sus negocios con el acero. A pesar de ser un hombre discreto, su divorcio con su segunda esposa, Gema Navarro, ha saltado a los titulares de prensa debido a la disputa de un cuadro atribuido a Velázquez, valorado en millones de euros.

Aristrain ha sido denunciado por Navarro por quedarse con la obra del pintor sevillano. Ella afirma que la obra fue un regalo personal que Aristrain le hizo cuando aún estaban juntos y, por lo tanto, le pertenece. El supuesto Velázquez ocupaba una pared del palacete madrileño del empresario. Se trata de un retrato de Felipe IV, réplica del que se expone en el Museo del Prado. Fue subastado por la sala Retiro en diciembre de 2007 y de nuevo en 2015 por la sevillana casa Isbilya. En esa ocasión, con un precio de salida de 750.000 euros. A pesar de que la duda sobrevuela su autoría, distintos expertos e informes avalan su autenticidad.

Debido a la falta de acuerdo entre las dos partes, un juez ha ordenado que el Museo del Prado custodie el lienzo mientras se resuelve su propiedad legal. Desde el pasado 17 de marzo el cuadro se halla en los almacenes de la pinacoteca madrileña.

El empresario vasco goza de una de las fortunas más elevadas de España, forjadas en la industria siderúrgica. Heredó el negocio familiar tras la muerte de su padre, José María Aristrain Noain, en 1986. Transformó la empresa original en un gigante. En 2022 , fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de las acusaciones de fraude fiscal que dirigió contra él la Fiscalía.