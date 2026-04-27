José Aparicio (1770–1838) reflejó en un lienzo la devastadora hambruna que sufrió Madrid entre 1811 y 1812 durante la ocupación napoleónica, dos años en los que se estima que perecieron miles de personas en la miseria. El pintor neoclásico dispuso una escena en la que los soldados franceses ofrecían alimentos a los ciudadanos famélicos, quienes se negaban a aceptar la ayuda de los invasores. En una inscripción en una pilastra, en la que se lee "NADA SIN FERNANDO", se proclama explícitamente la fidelidad de Madrid a Fernando VII.

El año del hambre de Madrid, propiedad del Museo del Prado, gozó de gran fama debido a su fuerte carácter propagandístico, un "artefacto político" fabuloso. "Se convirtió en una de las más célebres de la España de Fernando VII; de hecho, de ningún otro cuadro se escribió más en las décadas posteriores a la apertura del Museo en 1819", dice la pinacoteca, que lo recupera de forma temporal después de décadas en el Museo de Historia de la capital. La obra era vitoreada por la prensa, multiplicada en estampas y celebrada en canciones y poemas.

La obra ha sido restaurada, mejorando la estabilidad y legibilidad del lienzo, e inaugura un nuevo proyecto del Prado con el que se da protagonismo a una única obra en una exposición que gira en torno a ella. "Ilustra la fama y vaivenes de la fortuna al pasar de la cúspide del Prado al ostracismo, a ser expulsada literalmente del Museo", explicó Miguel Falomir, director del Museo. "El objetivo es invitar al espectador a contemplar una obra que, más allá de sus méritos estéticos, nos ayuda a reflexionar sobre aspectos de la historia del arte que a menudo pasan inadvertidos", añadió.

"Fidelidad inquebrantable"

La pintura de Aparicio, alumno en París de Jacques-Louis David, servía para proyectar una imagen de "fidelidad inquebrantable" de los españoles hacia Fernando VII, un monarca que trataba de imponerse como "el único garante del orden e identidad nacionales". Sin embargo, el cuadro de Aparicio cayó en el ostracismo coincidiendo en el tiempo con el resurgir de Francisco de Goya tras la Revolución liberal de 1868.

Ocurrió en 1872, con la anexión al recién nacionalizado Museo de Pintura y Escultura, mediante Real Decreto, del Museo de la Trinidad. La ordenación de las salas obligó a quitar obras expuestas y una de ellas fue este cuadro del hambre, "incompatible con el discurso liberal".

El cuadro se colgó en el Ministerio de Fomento en 1874, recordó Celia Guilarte, una de las comisarias de la muestra. Tras varias mudanzas, llegó al Museo de Historia de Madrid en 1927, donde permanece en depósito del Prado hasta hoy. Con su vuelta, la pinacoteca invita a los espectadores a revisar el sentido de las atribuciones y la inversión de roles en su época.