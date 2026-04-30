Banksy confirma la autoría de la misteriosa estatua instalada en el centro de Londres

El siempre escurridizo creador británico conocido como Banksy ha puesto fin a las especulaciones de las últimas horas confirmando la autoría de una nueva estatua aparecida en el centro neurálgico de Londres. La pieza, que ya contaba con su inconfundible firma estampada en el pedestal, ha despertado de inmediato la atención tanto de los transeúntes como de los medios de comunicación.

La flamante creación consiste en una escultura de tamaño natural que representa a un hombre ataviado con un traje formal. El individuo empuña una bandera que le cubre por completo el rostro y parece marchar con paso firme a punto de dar un salto al vacío, precipitándose desde la base. Dada la indumentaria y la actitud de la figura, todo apunta a que se trata de una ácida crítica hacia la clase dirigente, escenificando la ceguera y la inminente caída de un representante público.

El emplazamiento escogido por el artista fue la céntrica avenida de Waterloo Place, un enclave estratégico situado a medio camino entre la emblemática plaza de Trafalgar y el Palacio de Buckingham. En este solemne paseo se alzan tradicionalmente monumentos dedicados a figuras históricas como el rey Eduardo VII, la pionera de la enfermería Florence Nightingale o los soldados caídos en la Guerra de Crimea. Tras el revuelo inicial, las autoridades locales han optado por instalar un cerco de vallas metálicas para proteger la obra.

Para reivindicar la autoría, Banksy ha recurrido a sus perfiles en las redes sociales. A través de un vídeo editado con una banda sonora de tintes épicos, el artista intercala imágenes de emblemáticos monumentos londinenses como la torre del Big Ben o la famosa estatua ecuestre dedicada al ex primer ministro británico Winston Churchill. En la grabación también se recogen las reacciones espontáneas de algunos ciudadanos. "No, no me gusta. Ya hay una estatua bonita allá arriba, prefiero esa", llega a afirmar uno de los viandantes frente a la cámara.

En un movimiento inusual dentro de su trayectoria, el artista ha decidido mostrar parte del audaz proceso de instalación. Las imágenes revelan cómo un equipo de operarios provistos de grúas y maquinaria pesada logró colocar la pieza en plena madrugada, operando de manera clandestina. Llama poderosamente la atención que un despliegue logístico de semejante magnitud en el corazón urbano se llevara a cabo sin que la policía u otra autoridad competente interviniese ante el ruido y la alteración del espacio público.

Con esta irrupción, el creador suma un elemento más al paisaje urbano y rompe un largo periodo de silencio. Se trata de su primera obra confirmada en más de cuatro meses. La última intervención documentada del británico vio la luz el pasado 22 de diciembre en el barrio de Bayswater, al oeste de la metrópoli, donde ilustró a dos niños tumbados con gorros navideños que señalaban hacia el cielo.