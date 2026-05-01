La placa de bronce del monumento a Hernando de Soto del escultor cacereño Enrique Pérez Comendador robada hace 27 años en Badajoz ha sido localizada y recuperada en el Rastro de Madrid, a la espera de su confirmación técnica a cargo de un catedrático de la Universidad de Extremadura.

Se trata de una pieza de "incalculable valor histórico", según indica el investigador y activista cultural pacense José Ramón González, que ha sido el encargado de localizar y recuperar la obra, que se encuentra ya a buen recaudo, a la espera de que se formalice su devolución al Ayuntamiento de Badajoz para su restitución al monumento original.

Según ha confirmado el investigador a Europa Press, él mismo la localizó en el perfil de una tienda del Rastro de Madrid, hasta donde se desplazó personalmente para ver la pieza y fotografiarla.

Una recuperación que es fruto de una investigación personal de años a cargo del investigador, que explica que tras localizar la ubicación de esta pieza, sustraída en 1999, hace escasas semanas, además de interponer la denuncia necesaria para su aseguramiento, aportó un estudio pormenorizado y técnico sobre la obra.

Este dossier documental ha sido la "herramienta fundamental" que ha permitido la identificación inmediata de la pieza por parte de las autoridades, que procedieron a su recogida para custodia oficial tras recibir las pruebas aportadas por el investigador.

La confirmación técnica de la obra tendrá lugar este martes, cuando el doctor Moisés Bazán, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y principal experto en la obra del escultor, certifique oficialmente la autenticidad de la placa. Bazán, que ya había documentado la pieza en sus estudios previos, validará el rigor del informe técnico presentado por González.

"No podía permitir que una pieza tan significativa para Badajoz y Extremadura siguiera en manos ajenas después de haber sido robada hace 27 años", declara José Ramón González, quien asegura que ha dedicado "mucho tiempo" a buscar esta pieza y que "sabía que la acabaría encontrando". "Para mí supone una victoria del compromiso civil por la integridad de nuestro patrimonio", añade.

José Ramón González (Badajoz, 1983) ha formado parte de la directiva de la Asociación Amigos de Badajoz y ha ejercido como vocal de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura. Como investigador, es autor de numerosos artículos en prensa sobre maestros del arte extremeño como Luis de Morales o Felipe Checa.

Actualmente, compagina su labor de salvaguarda patrimonial con el coleccionismo de arte y con la organización de su futura exposición Creadoras I, un proyecto destinado a rescatar y reivindicar la obra de destacadas pintoras españolas como Concha Ibáñez o Pilar Pérez Ochoa, y la culminación de su libro de investigación Luis de Morales: su verdadera historia.