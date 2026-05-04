La inteligencia artificial señala un posible error de siglos en los retratos de Ana Bolena

La inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa la posibilidad de conocer el verdadero rostro de Ana Bolena (c. 1501-1536), segunda esposa del rey Enrique VIII y reina consorte de Inglaterra. El análisis de dos bocetos del maestro renacentista Hans Holbein podría tener la clave.

Hasta ahora, se consideraba que uno de los retratos mencionados correspondía a la reina de trágico final y el otro a una mujer sin nombre. Sin embargo, un grupo de expertos de la Universidad de Bradford ha advertido de un posible error. Tras un exhaustivo análisis llevado a cabo con IA, aseguran que el rostro asociado a Ana Bolena correspondería al de su madre, Isabel Howard. El de la desconocida sería la verdadera reina, según publica el diario británico The Guardian.

Los expertos señalan que los retratos, que pertenecen a la colección real británica, podrían haber sido registrados incorrectamente en el siglo XVIII, dando lugar a un malentendido que se ha extendido durante siglos.

La investigación la inició la investigadora Karen Davies mientras estudiaba las obras de Holbein. El supuesto retrato de Ana Bolena mostraba a una mujer de perfil, con tez clara y cabello rojo. Sin embargo, a la segunda esposa del rey Enrique VIII se la solía describir con una piel más oscura. Davies pidió ayuda al profesor Hassan Ugail de la Universidad de Bradford, quien había desarrollado un modelo de IA para reconocer pinturas de antiguos maestros. Ha sido tras este análisis cuando se ha planteado la hipótesis del cambio de identidad, todavía en estudio. "Agradecemos el debate, la discusión y la obtención de nueva información", ha afirmado un responsable de la colección real.

No es la primera vez que se descubre un título mal asociado a una obra de Holbein. Ocurrió con un dibujo de Henry Howard, conde de Surrey , que en realidad correspondía a su padre.

Se conservan alrededor de 80 obras de Holbein, retratista oficial de la corte de Enrique VIII. Se considera que, a diferencia de los artistas italianos, Holbein no buscaba idealizar la belleza, sino capturar con precisión cada detalle, de la forma más realista posible.