Una artista se cuelga desnuda en una campana para alertar del cambio climático

A la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia cada vez se le cuelan artistas más ridículos. Este evento estará abierto hasta el próximo 22 de noviembre para exhibir las propuestas artísticas de cien países de todo el mundo, siete de ellos por primera vez como El Salvador, que tendrá su propio pabellón.

Como suele ocurrir con bastante frecuencia en los últimos años, la polémica está acompañando esta edición. La artista austríaca Florentina Holzinger protagonizó una performance para alertar de los peligros del cambio climático. La activista se colgó bocabajo de una campana, desnuda, y simuló ser el badajo.

#6May La artista Florentina Holzinger se cuelga boca abajo dentro de una de bronce en plena Bienal de Venecia semidesnuda para advertir sobre el "apocalipsis climático" que por cierto Bill Gates, en un cambio radical, dijo que no llegaría. https://t.co/abP1iXuEfX — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) May 6, 2026

Titulada Seaworld Venice, esta "acción pública" pretendía reflexionar sobre el cuerpo, el agua, la crisis ecológica y la fragilidad de los sistemas sociales. Holzinger hizo sonar la gran campana a varias horas en punto como si fuera una "alarma" ante la inminente inundación de la ciudad de los canales.

Otra de las polémicas de esta Bienal la han protagonizado las críticas a la participación de Rusia e Israel. El pabellón de Rusia, uno de los más antiguos, construido en 1914, permanecerá abierto solo los primeros cuatro días y después será solo visible en formato vídeo, según el embajador ruso en Italia, Alexei Paramonov.

El diplomático lo inauguró este miércoles y tildó de "deplorable" que la dirección de la Bienal haya sufrido "un inaceptable y grosero dictado" por parte de los "burócratas" de la Unión Europea.

Por otro lado, aunque en un primer momento se anunció la presencia de Irán, finalmente la República Islámica ha decidido retirarse en plena guerra con Estados Unidos e Israel.

El pabellón de España, uno de los históricos del evento desde su apertura en 1922, se convertirá en un "pseudomuseo" mediante la instalación Los Restos, una recopilación de postales recuperadas por el artista Oriol Vilanova en mercadillos de segunda mano.

Entre los cien países presentes en Venecia también estarán Chile, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú o Uruguay, pero también protagonistas de la geopolítica actual como Estados Unidos, China, Ucrania, Gaza o hasta el Vaticano.