Barcelona destina 1,5 millones de euros para "convertir la ciudad en un museo"

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un programa de Arte Público que incluye la búsqueda de artistas para la producción de seis piezas que se podrán disfrutar en el espacio público, incluidas las esculturas de Ildefonso Cerdá, Freddie Mercury y Montserrat Caballé.

Según el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "nace con la voluntad de fomentar la creación contemporánea" y "convertir la ciudad en un museo". Tiene un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

Los artistas de cada una de las obras se escogerán en un proceso de selección formado por miembros de los principales museos y organismos artísticos de la ciudad, con requisitos distintos para artistas de amplia trayectoria y emergentes.

Serán los tres elegidos de la categoría de artistas consolidados, a partir de una terna de candidaturas que propondrá una comisión de arte urbano, los que elaboren las esculturas de la pareja de la canción Barcelona '92 (Mercury y Caballé), así como la de homenaje a Ildefonso Cerdá. También se prevé una escultura dedicada al emprendimiento.

Cada una tendrá un presupuesto de 400.000 euros por obra, de los que 25.000 serán para los honorarios del artista. Se prevé que las esculturas se inauguren en 2027.

Por su parte, en la categoría de artistas emergentes, el objeto de las obras será de libre elección y podrá presentarse cualquier artista de todas las edades y procedencias.