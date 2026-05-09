Fujifilm lleva al centro de Madrid lo mejor de la fotografía contemporánea con la segunda Fujikina en España

Madrid acogerá los próximos 23 y 24 de mayo una nueva edición de Fujikina, el festival de fotografía impulsado por Fujifilm, que convertirá al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a la imagen contemporánea.

El evento, dirigido a aficionados y profesionales de la fotografía, propone un programa dinámico de conferencias centrado en la creación, la mirada y el relato visual. Durante dos jornadas, destacados nombres del panorama fotográfico español e internacional compartirán sus procesos creativos y experiencias en el Salón de Actos del COAM.

Entre los protagonistas figuran reconocidos autores como Alberto García-Alix, Estela de Castro, Samuel Aranda, Nerea Garro, Álvaro Sanz, Toni Amengual, María Santoyo, Sonia Celma y Matías Costa.

Según explicó Eduardo López, director de Fujifilm Imaging y Recording Media en España, el objetivo del festival es "dar voz a los fotógrafos que están marcando tendencias y acercar sus procesos creativos a nuevas generaciones, fomentando una cultura fotográfica sólida y diversa".

Un recorrido por la fotografía contemporánea

La programación arrancará el sábado 23 con la intervención de Nerea Garro, quien abordará la fotografía desde la intuición y la sensibilidad, partiendo de su trabajo vinculado al entorno marítimo. Ese mismo día tendrá lugar la mesa redonda Lo que nace. Descubrimientos Photoespaña 1998-2026, moderada por María Santoyo, que reunirá a Matías Costa y Sonia Celma para reflexionar sobre casi tres décadas de impulso al talento emergente.

Por la tarde, Álvaro Sanz ofrecerá una charla centrada en su trayectoria internacional, mientras que Samuel Aranda compartirá su experiencia como fotoperiodista en contextos de conflicto. La jornada culminará con una de las citas más esperadas: la conferencia de Alberto García-Alix, quien explorará la ausencia como eje central de su obra en una presentación visual con material inédito.

El domingo 24 continuará el programa con Toni Amengual, que propondrá una reflexión sobre la fotografía más allá de lo digital, explorando su dimensión material y conceptual. El cierre correrá a cargo de Estela de Castro, quien analizará el papel de la fotografía como herramienta de denuncia social, especialmente en relación con los derechos humanos y animales.

Una experiencia abierta y participativa

Fujikina Madrid 2026 se presenta como una oportunidad para acercarse a la fotografía desde múltiples perspectivas: artística, documental y experimental. Las conferencias, de aproximadamente una hora de duración, estarán abiertas al público mediante acceso por orden de llegada.

Con esta propuesta, el festival refuerza su apuesta por generar un espacio de diálogo en torno a la imagen, consolidándose como una de las citas clave del calendario cultural para los amantes de la fotografía en España.