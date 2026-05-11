El Museo del Prado ha terminado la restauración de Pablo de Valladolid, una de las obras más admiradas de Diego Velázquez por artistas e historiadores de arte. Manet aseguró que era "el cuadro más asombroso jamás pintado".

La restauración ha consistido en eliminar intervenciones pasadas que alteraban la relación entre la figura y su entorno, "uno de sus valores más esenciales", dice el museo. En esta obra, Velázquez prescinde de referencias arquitectónicas o paisajísticas y construye el espacio únicamente a partir del cuerpo del bufón, la sombra que proyecta y el aire que lo rodea. Esta solución, "adelantada a su tiempo", convierte la figura en el eje de la composición.

En el siglo XVIII, recuerda el Prado, la escena fue ampliada mediante la adición de bandas de tela en ambos laterales y en el borde inferior, mientras que el borde superior se limitó a un desdoblamiento del perímetro claveteado al bastidor. Posteriormente, fue repintado con tonos que no se ajustan al original.

Ahora, se han restituido las dimensiones originales mediante una "solución no invasiva". El público verá únicamente la superficie pintada por el maestro sevillano.

Proceso creativo

La aplicación de técnicas avanzadas de reflectografía ha permitido conocer un dibujo subyacente realizado a pincel y a mano alzada, "de gran espontaneidad y calidad, con múltiples correcciones y ajustes compositivos".

'Pablo de Valladolid', de Velázquez, antes (izq) y después (der) de su restauración.

Los estudios de pigmentación que se han realizado desde el área de restauración del museo han permitido saber que Velázquez preparó el lienzo con blanco de plomo, al igual que hizo con la mayoría de obras realizadas para el Palacio del Buen Retiro.

Además, el pintor logró los intensos negros del traje del bufón mediante una combinación de negro de humo y negro carbón, ambos de tonalidad azulada.

Esta restauración se enmarca en el programa de restauración que lleva a cabo la pinacoteca madrileña desde hace unos años con el patrocinio de la Fundación Iberdrola España.