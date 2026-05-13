Banca March presenta Thomas Houseago. Esculturas. Jardín Banca March, una nueva exposición con la que reabre al público el jardín de su sede madrileña. Se trata de la primera exposición en España del artista británico, reconocido por sus esculturas monumentales en las que explora la fragilidad humana.

"Todos habitamos nuestros cuerpos, pero se nos ha enseñado a ignorarlos, a buscar la perfección, pero al fin y al cabo la relación con nuestros cuerpos es difícil, a veces incluso nos traicionan", dijo el artista durante la presentación de la exposición. "Todo ser humano tiene vulnerabilidades, un lado animal, un lado oscuro", añadió.

Houseago modela directamente con las manos o con herramientas sencillas, dejando al descubierto las huellas del gesto, las uniones y las tensiones de la materia. El artista rememoró su adolescencia y lo trascendental que fue para su carrera el encuentro con las Pinturas negras de Goya: "Cuando vi las pinturas sentí que me daban permiso, que eran oxígeno para mí, que 'el sueño de la razón produce monstruos'".

La muestra, que forma parte de los actos organizados por Banca March para celebrar su centenario, reúne siete esculturas de grandes dimensiones, distribuidas por los distintos espacios del jardín, que el artista realizó entre 2008 y 2025, por lo que ofrecen una visión representativa de su trayectoria.

Nacido en Leeds, Inglaterra, vive y trabaja en Los Ángeles desde 2004 y ha expuesto en prestigiosas galerías e instituciones como la Royal Academy de Londres, la Galleria Borghese de Roma y el Centre Pompidou de Metz. Esta será, sin embargo, la primera vez que presenta su obra en España.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de octubre, de forma gratuita previa inscripción.