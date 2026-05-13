El Museo del Prado acogerá dos obras excepcionales del gótico mediterráneo de Mallorca

El arte medieval mallorquín prepara su salto a uno de los escaparates más importantes del mundo. Dos piezas destacadas del Museo de Mallorca viajarán en los próximos días al Museo Nacional del Prado tras un minucioso proceso de restauración que ha finalizado recientemente

Se trata de La tabla de la crucifixión y el Retablo de Santa Quiteria, dos obras que podrán contemplarse dentro de la exposición A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), que se inaugura el 25 de mayo y abrirá al público del 26 de mayo al 20 de septiembre. La muestra reunirá más de un centenar de piezas procedentes de instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de explorar la huella del arte italiano del Trecento en los territorios peninsulares.

Antes de su traslado, ambas obras han sido sometidas a una intervención integral en el propio museo mallorquín. Las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol han llevado a cabo tareas de consolidación, limpieza superficial y estabilización, garantizando así su correcta conservación y exhibición en Madrid.

Más allá de su valor artístico, las piezas seleccionadas reflejan los vínculos de Mallorca con las corrientes pictóricas mediterráneas del siglo XIV. La tabla de la crucifixión, originaria de la Capilla Real de Santa Ana de la Almudaina, destaca por su riqueza iconográfica y el uso de pigmentos de alta calidad sobre pan de oro. La escena presenta la crucifixión rodeada por figuras como María, Magdalena o los soldados, con un estilo claramente influido por el italogótico.

Por su parte, el Retablo de Santa Quiteria, atribuido a Joan Loert, es una obra de gran formato procedente del antiguo Hospital de San Antonio de Palma. En ella se despliegan doce escenas que narran la vida y el martirio de la santa, organizadas en un conjunto continuo que se estructura en cinco calles y tres registros horizontales.

El origen de estas piezas también remite a importantes encargos históricos. Pedro el Ceremonioso impulsó la creación del retablo de la Almudaina, confiando inicialmente el trabajo a Ferrer Bassa, cuya muerte dejó la obra inacabada y en manos de Ramon Destorrens.

Desde la institución del Gobierno insular, la vicepresidenta y responsable de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado la importancia de esta iniciativa, destacando que la participación en la exposición "supone un paso adelante en la proyección exterior del patrimonio artístico de Mallorca".