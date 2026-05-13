Recuperan la forma completa del túmulo de Kastá, el colosal monumento de la antigua Macedonia

Los investigadores han logrado reconstruir con mayor precisión el contorno y la estructura del túmulo de Kastá, situado en el yacimiento de Anfípolis, uno de los complejos funerarios más enigmáticos del mundo helenístico y asociado culturalmente al entorno de Alejandro Magno.

El estudio reciente permite comprender mejor la escala total del monumento, considerado el mayor túmulo conocido de la antigua Macedonia, y refuerza la idea de que se trató de una obra planificada con una enorme carga simbólica y política.

Un monumento de dimensiones excepcionales

El túmulo de Kastá destaca por su tamaño extraordinario, una colina artificial de grandes dimensiones que cubre un perímetro cercano a los 500 metros. En su interior se encuentra un complejo funerario construido con mármol y piedra, que incluye varias cámaras y elementos escultóricos de gran calidad técnica y artística.

Entre los hallazgos más conocidos se encuentran esfinges, cariátides y un mosaico con escenas mitológicas, elementos que reflejan la sofisticación del arte macedonio del siglo IV a. C.

Un misterio aún sin resolver

A pesar de los avances en su estudio, el yacimiento sigue planteando preguntas fundamentales. No se conoce con certeza la identidad del enterrado ni la función exacta del monumento.

Las hipótesis más aceptadas apuntan a que podría tratarse de un enterramiento de alto rango dentro del entorno macedónico posterior a Alejandro Magno, aunque no existe evidencia concluyente que lo vincule directamente con él.

Entre la historia y la interpretación

El interés por Kastá se debe tanto a su monumentalidad como a su posible relación con figuras relevantes del periodo helenístico. Sin embargo, los especialistas insisten en que muchas interpretaciones siguen siendo hipótesis en ausencia de pruebas definitivas.

Lo que sí parece claro es que el túmulo fue diseñado como un monumento de gran impacto visual y simbólico, destinado probablemente a conmemorar a una figura de alto estatus dentro de la élite macedónica.

Un enclave clave para la arqueología griega

El yacimiento de Kastá en Anfípolis continúa siendo uno de los más importantes del Mediterráneo oriental para el estudio del periodo helenístico. Cada nuevo análisis aporta información sobre la ingeniería, la arquitectura y las prácticas funerarias de la Macedonia antigua.