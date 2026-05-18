A la caza del arte robado: Zamora publica el catálogo de su patrimonio eclesiástico expoliado

Un inventario digital impulsado por la Diócesis de Zamora ha puesto al alcance de cualquiera, y a golpe de ratón, un listado con 355 piezas de arte eclesiástico que fueron sustraídas en el pasado. Entre los objetos desaparecidos destacan una pintura de Erik el Belga, una escultura románica de la Virgen y un cuchillo de plata datado en el siglo XVIII.

Reúne las obras de arte que han sido objeto de expolio durante los últimos cincuenta años en ermitas, iglesias parroquiales y diversos centros de culto de la Diócesis Zamorana, localizados en su gran mayoría en entornos rurales.

El propósito fundamental de este registro es servir como una herramienta para la protección del patrimonio. Busca ser un recurso de gran utilidad para marchantes de arte y anticuarios, permitiéndoles cruzar datos e identificar piezas robadas que intenten venderles o que ya circulen en el mercado de antigüedades. Permite ampliar las posibilidades de rastreo a partir de las imágenes conservadas de algunas de esas piezas y abrir nuevas líneas de investigación sobre su paradero.

Entre las 355 piezas incluidas hasta el momento, en una base de datos abierta, figuran obras de arte de entre los siglos XIII y XX, así como algunas de época desconocida. Abarca desde escultura a orfebrería y metalistería, pintura, textil y otros.

Virgen de las Sanillas

La más antigua es la Virgen de las Sanillas, también denominada Virgen de los Pastores, una talla románica del siglo XIII de la que se denunció el robo en el año 1995 en Castroverde de Campos (Zamora) junto a otras tallas y piezas de orfebrería.

Entre las piezas más antiguas también figuran unos capiteles de la iglesia románica de Santo Tomé de Zamora que fueron robados hace ahora treinta años junto a un epitafio lucillo y varias basas medievales.

Junto a la descripción de cada pieza y la fotografía de las que se tienen imágenes, el inventario incluye también características identificativas y únicas de algunas de ellas, como el epitafio inscrito en el lucillo expoliado, en el que figura la frase "aq iaz alfo frs gines notario dl rey en çamora q dios pdone fino era cesar m cccc ii años".

Del cobre de Santa Cecilia de la Colegiata de Toro, por ejemplo, se precisa que fue una obra robada en 1981 por Erik el Belga junto a otros cinco cobres que fueron recuperados hace cuatro años, siendo el único de ellos que permanece en paradero desconocido, aunque con una imagen de esa obra pictórica del siglo XVII que permite identificarlo en este inventario.

También en Toro fueron robados de la capilla de San Bartolomé, en fecha indeterminada, un cuchillo de plata del siglo XVIII junto a otros objetos orfebres de la misma época, como una bandeja, un cáliz, una diadema o unas despabiladeras, unas tijeras especiales para cortar la mecha quemada de las velas.

Cruces parroquiales, imágenes de culto, candelabros, patenas, incensarios, custodias, coronas y joyas son algunas otras de las piezas de arte recogidas en el inventario del patrimonio eclesiástico expoliado en la Diócesis de Zamora.