Jackson Pollock vuelve a situarse en el centro del mercado del arte internacional tras la venta de su cuadro Número 7A, 1948 por 181 millones de dólares en una subasta celebrada este lunes en la sede de Christie's en Nueva York. La operación, realizada en el Rockefeller Center, se cerró tras una puja de unos siete minutos.

La casa de subastas Christie's adjudicó la obra en una sesión en la que también se vendieron piezas de otros autores relevantes del siglo XX. La pintura de Pollock, realizada en 1948, casi triplica el anterior récord del artista en subasta, situado en 61,2 millones de dólares, alcanzado hace cinco años en Sotheby's.

El resultado se produjo en un contexto de ventas de alto valor dentro de la colección del magnate editorial Samuel Irving Newhouse, fallecido en 2017, cuya selección de obras ha reunido piezas de artistas como Pablo Picasso, Mark Rothko o Jasper Johns.

La técnica del goteo

El cuadro, de unos tres metros de ancho, es una de las obras menos expuestas al público dentro de la producción de Pollock. Según la información facilitada por Christie's, el artista aplica una cantidad reducida de pigmento directamente sobre la superficie del lienzo mediante vertidos y salpicaduras.

Esta técnica, conocida como dripping, se considera una de las señas de identidad del pintor en esta etapa de su carrera. La casa de subastas describe la obra como un ejemplo de "una danza lírica de trazos negros entrelazados", en la que el autor se aleja de la pintura de caballete convencional.

Christie's sitúa esta pieza como un momento relevante dentro de la evolución artística de Pollock en la segunda mitad de la década de 1940, cuando desarrolla su lenguaje abstracto más característico.

El papel de la colección Newhouse

La obra formaba parte de la colección de Samuel Irving Newhouse, uno de los grandes coleccionistas de arte del siglo XX en Estados Unidos. A lo largo de su vida reunió piezas de artistas como Pablo Picasso, Rothko o Jasper Johns, consolidando una de las colecciones privadas más relevantes del mercado estadounidense.

Dentro de esta misma colección también se han subastado otras obras de gran valor económico en la misma jornada, reflejando el peso del conjunto en el mercado internacional del arte contemporáneo y moderno.

Brancusi, Miró y Picasso también marcan cifras elevadas

En la misma sesión, la escultura Danaïde, de Constantin Brancusi, superó los 107 millones de dólares. La pieza forma parte de una serie de seis versiones del mismo tema, actualmente distribuidas entre instituciones como el Centro Pompidou de París, el Museo de Arte de Filadelfia, la Tate de Londres y el Kunst Museum de Winterthur.

También destacó la venta de Retrato de Madame K, de Joan Miró, adjudicada por 53,5 millones de dólares, por encima de las estimaciones previas de la casa de subastas, situadas entre 25 y 35 millones.

En el caso de Pablo Picasso, Tête de femme (Fernande) alcanzó los 48,3 millones de dólares, mientras que otras obras del artista malagueño vendidas en la misma jornada incluyeron Homme à la guitare —40,8 millones—, La femme enceinte, 1er état —22,4 millones— y otra Tête de femme —14,4 millones—.

Christie's sitúa estas piezas dentro de distintas etapas de la producción de Pablo Picasso, desde sus exploraciones cubistas hasta sus trabajos en escultura y retrato.