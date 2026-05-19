Un cuadro de Mark Rothko se vende por 85,8 millones de dólares en Sotheby's

Mark Rothko ha vuelto a destacar en el mercado internacional del arte tras la venta de su cuadro Brown and Blacks in Reds por 85,8 millones de dólares en la casa Sotheby's de Nueva York. La operación se ha celebrado este jueves dentro de la primera gran subasta de la temporada de primavera y se ha situado dentro de las previsiones de la casa, que lo había estimado entre 70 y 100 millones.

El resultado ha formado parte de la venta de 11 piezas procedentes de la colección del galerista Robert Mnuchin, fallecido en diciembre, que ha alcanzado en conjunto unos 166 millones de dólares.

La sesión organizada por Sotheby's ha estado centrada en la dispersión de la colección de Robert Mnuchin, una figura relevante del mercado del arte internacional. La pieza de Rothko ha sido la más destacada del conjunto y ha concentrado la mayor atención de los compradores.

Según los datos de la casa de subastas, dos interesados han protagonizado la puja principal por el cuadro, que ha terminado adjudicándose en los 85,8 millones de dólares, consolidando así su posición como una de las obras más relevantes de la temporada en Nueva York.

Rothko y su posición en el mercado internacional

Brown and Blacks in Reds se convierte en el segundo cuadro más caro vendido del artista estadounidense de origen letón en subasta. La obra queda ligeramente por debajo del récord del autor, situado en 86,9 millones de dólares, alcanzado en 2012.

La pintura, de carácter abstracto y dominada por tonos rojizos, se enmarca dentro de la producción más reconocible de Rothko, caracterizada por grandes campos de color y composiciones de gran formato.

Esta venta refuerza la presencia del artista en el segmento más alto del mercado del arte moderno, donde sus obras se sitúan de forma recurrente entre las más valoradas en subasta.

Otros resultados de la colección

Dentro de la misma venta de la colección Mnuchin, Sotheby's ha destacado también la adjudicación de otras piezas relevantes. En segundo lugar se ha situado otro Rothko, No. 1, realizado en tonos amarillos y naranjas, que ha alcanzado los 20,8 millones de dólares.

En tercera posición ha figurado un óleo abstracto sin título de Willem de Kooning, que ha logrado 12,4 millones de dólares según los datos facilitados por la casa de subastas.

Estos resultados han contribuido al volumen total de la venta, que ha reunido una selección de obras de arte moderno y abstracto de distintas etapas del siglo XX.