Picasso y Matisse brillan en una subasta en Nueva York que supera los 300 millones

La obra Arlequín (Busto) de Pablo Picasso alcanzó los 42,6 millones de dólares en una subasta celebrada en Nueva York por la casa Sotheby's, en una jornada marcada por fuertes resultados dentro del arte moderno y contemporáneo.

La venta, que formó parte de la temporada de subastas de mayo, reunió en total 302 millones de dólares y confirmó el buen momento del mercado, tras varios ejercicios de incertidumbre en el sector.

En el mismo evento, la obra La Chaise lorraine del artista Henri Matisse fue la más valorada de la sesión al venderse por 48,4 millones de dólares, tras una intensa puja entre varios compradores que elevaron su precio muy por encima de las estimaciones iniciales.

También destacó La moisson en Provence, una pintura sobre papel de Vincent van Gogh, que alcanzó los 29,4 millones.

Un mercado en recuperación

Los resultados de esta semana en Nueva York refuerzan la percepción de que el mercado del arte podría estar saliendo de una etapa de enfriamiento que se ha prolongado durante los últimos años. Tanto Sotheby's como su competidor Christie's han registrado cifras elevadas en distintas ventas recientes.

Christie's, en particular, superó en una sola jornada los 1.121 millones de dólares, impulsados en gran parte por la dispersión de obras de la colección del editor y magnate S. I. Newhouse, además de una amplia selección de arte del siglo XX.

Entre las piezas más destacadas de esa venta figuran Número 7A, 1948 de Jackson Pollock, que alcanzó los 181 millones de dólares, y el busto Danaide de Constantin Brancusi, vendido por 107 millones.

Asimismo, la obra No. 15 (Two Greens and Red Stripe) de Mark Rothko llegó a los 98,3 millones, consolidando la fuerte demanda por su obra. Otro trabajo del mismo artista había alcanzado previamente 85,8 millones en una venta anterior de Sotheby's.

Grandes cifras en la temporada de mayo

Sotheby's también había registrado recientemente un volumen de 433 millones de dólares en otra jornada, donde destacaron obras de Jean-Michel Basquiat, Willem de Kooning y Andy Warhol, entre otros nombres clave del arte del siglo XX.

Con estos resultados, los principales actores del mercado observan con optimismo moderado la evolución de las subastas, en un contexto en el que las grandes colecciones privadas y las obras icónicas siguen marcando los precios más altos del sector.