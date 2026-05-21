Banca March celebra la visita del Papa con la apertura nocturna de la muestra de Thomas Houseago

Banca March abrirá las puertas del jardín de su sede en Madrid de manera extraordinaria durante la Noche en Blanco (y Amarillo), que tendrá lugar en la madrugada del 6 al 7 de junio, coincidiendo con la estancia de León XIV en la capital española. Esta iniciativa ofrecerá a los asistentes la posibilidad de acceder hasta las 4:00 horas y de forma gratuita a un espacio de excepcional valor artístico en pleno barrio de Salamanca, donde se descubre la primera exposición en España del reconocido escultor británico Thomas Houseago, una iniciativa que Banca March, fundada en 1926, está desarrollando para conmemorar su centenario.

Este proyecto, comisariado por Anne Pontégnie y concebido en colaboración con Vande, firma internacional especializada en la venta privada de obras de arte y en la producción cultural, reafirma el compromiso histórico de la entidad con el arte y la cultura.

Una exposición singular

Con motivo de su centenario, el jardín de la sede de la entidad en Madrid acoge la obra de Thomas Houseago, uno de los escultores contemporáneos más destacados de su generación. La muestra reúne siete esculturas monumentales realizadas con materiales tradicionales como el yeso, el bronce o el aluminio, que se combinan con elementos industriales como varillas de hierro y cáñamo.

"Es un honor para Banca March formar parte de las iniciativas culturales programadas para la próxima visita de León XIV a Madrid. Este acontecimiento coincide con un momento especialmente significativo para Banca March, la conmemoración de nuestro centenario. Las obras de Thomas Houseago que se exhiben en el jardín de Banca March nos acompañan durante este año de celebración y nos recuerdan que el futuro de nuestra entidad encontrará en los valores de su pasado la inspiración para seguir evolucionando", afirma José Luis Acea, consejero delegado de Banca March.

Entre las piezas instaladas en el jardín de la entidad se encuentra la monumental Large Walking Figure I (Leeds), 2013, de casi cinco metros de altura, o la reciente Janus - Mirror - Figure, 2025, que ejemplifica el cruce de las influencias primitivas y el lenguaje contemporáneo. Houseago refleja en su muestra el interés por tender puentes entre la historia del arte —de la escultura antigua y clásica a la tradición moderna del siglo XX, de Rodin a Picasso— y la cultura popular contemporánea, con referencias que van de Ziggy Stardust de David Bowie a Darth Vader de George Lucas.

Barrio de Salamanca

Ubicado en la calle de Castelló, el jardín de Banca March constituye una isla verde de más de 1.600 metros cuadrados a la sombra de un emblemático edificio de principios del siglo XX. El modelo de paisajismo se basa en la integración total entre arte y naturaleza, contando entre su densa vegetación con la presencia de un estanque y esculturas de relevantes artistas como Cristina Iglesias y Blanca Muñoz.

El jardín de Banca March, escenario de la exposición, es un recinto único y propio que abre excepcionalmente al público con motivo del centenario de Banca March. Se trata de un enclave singular, con acceso por la calle de Castelló número 75 —nótese que no se trata de la Fundación Juan March, sino de Banca March— y diferenciado de la Fundación Juan March, si bien se ubica en la misma manzana.

Información práctica

Título: Thomas Houseago. Esculturas. Jardín Banca March

Fechas: del 1 de mayo de 2026 al 31 de octubre de 2026

Organiza: Banca March en colaboración con Vande

Comisariado: Anne Pontégnie

Dirección: calle de Castelló n.º 75, Madrid

Entrada gratuita previa reserva

Horarios:

Jueves 19:00 – 23:00 h

Viernes y sábados: 12:00 – 19:00 h