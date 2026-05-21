Comienza a perfilarse el bicentenario de Goya

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presentarán la próxima semana el programa para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya. Será en la Cartuja de Aula Dei en Zaragoza.

Durante este acto se anunciarán las principales instituciones involucradas y los temas en torno a los que girará esta celebración a lo largo de 2028. La capital aragonesa ha sido elegida para acoger este primer encuentro por la especial vinculación que guarda con el pintor. Allí pasó su infancia y juventud y fue donde conoció a algunos de los artistas zaragozanos de la época, entre otros, a su mentor y maestro Francisco Bayeu.

Con esta presentación arrancará la organización de este bicentenario, que contará con una Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya. Esta comisión fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero a propuesta del ministro de Cultura. Su objetivo es impulsar y coordinar las actividades que se organicen en torno a esta efeméride y lo hará a través de la colaboración entre las administraciones públicas nacionales o internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya.

En 2028 se cumplen dos siglos de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, fallecido en Burdeos el 16 de abril de 1828. Nacido en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746, es reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Figura clave de la pintura española y universal, su legado en la genealogía del arte español y universal, fuertemente marcado por su carácter aragonés, sigue influyendo en generaciones de artistas por su capacidad para desafiar los convencionalismos y por una expresividad que continúa despertando fascinación y alimentando la reflexión contemporánea sobre cómo nos representamos como sociedad.