Winston Churchill ocupa su lugar en la historia, pero hasta ahora lo hizo por su faceta resolutiva y no por la más "contemplativa y sensual". El exprimer ministro británico, vital en su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, es el centro de una retrospectiva centrada en su obra pictórica que se ha presentado esta semana en Londres.

El conservador Churchill (1874-1965) ocupa ahora varias salas de la Wallace Collection con medio centenar de cuadros pintados a lo largo de cinco décadas. Obras que representan tanto su aspecto político como su faceta íntima y que empezó a elaborar a partir de 1915, como vía de salida personal tras el fracaso de la campaña de los Dardanelos (1915-16) en la Primera Guerra Mundial.

Winston Churchill: el pintor, la exposición, existe por tanto debido a un fracaso personal, el que provocó su salida como máximo responsable de la Marina británica durante la gran contienda. Tras esta caída en desgracia que provocó la muerte de "muchísimos militares", Churchill se sintió "profundamente culpable".

"Regresó a Inglaterra muy deprimido y alguien le sugirió que probara con la pintura. Según él mismo decía, fue una especie de musa que lo rescató", explicó a EFE Xavier Bray, director del museo londinense y cocomisario de la exposición.

Según el comisario, la exposición londinense, abierta al público del 23 de mayo al 29 de noviembre, permite apreciar la faceta más "sensible" del que fuera primer ministro del Reino Unido entre 1940 y 1945 y de 1951 a 1955.

Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1953, Churchill era además una persona curiosa con las últimas tendencias. "En pintura utilizaba técnicas nuevas, casi como si (ahora) trabajara con un iPad. Le gustaba saber lo que hacían otros artistas y dialogar con ellos. Probablemente hoy habría trabajado con gente como David Hockney", añade el director del museo.

Bray sostiene que probablemente se habría interesado por las redes sociales del siglo XXI y, en tono de broma, añade: "Sin duda, estaría en Instagram".

Un "bulldog" sensible

"Creo que mucha gente lo recuerda solo como el 'bulldog' británico, pero en realidad era alguien contemplativo y muy sensual, que disfrutaba de los placeres de la vida: los habanos, la buena comida y también la pintura", afirmó Bray.

Bien es cierto que Churchill estuvo bien aconsejado en asuntos artísticos. John Singer Sargent y Walter Sickert acompañaron al político en estos primeros retratos y cuando se interesó por las naturalezas muertas y, por último, el paisaje. Entre unas y otras, la exposición londinense permite observar su evolución técnica, que le permitió ser admitido en la Real Academia británica en 1948.

En realidad, afrontaba los lienzos con madera de estratega, la misma faceta que le sirvió más tarde para, esta vez sí, triunfar en la Segunda Gran Guerra. "Poco a poco fue ganando confianza: en la mezcla de colores, en la manera de 'atacar' el lienzo, como él decía. Le interesaba mucho la estrategia detrás de una pintura, la composición", dijo Bray.

Sus óleos recogen desde imágenes del frente en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial hasta mansiones y jardines de sus amistades y de su amada residencia de Chartwell, en el condado inglés de Kent, así como recuerdos de sus vacaciones, solo o en familia, en paisajes de Italia, Francia y Marruecos, recoge EFE.

Es también un diario visual. "Evidentemente era alguien privilegiado: se le abrían puertas por todas partes y viajaba como invitado de honor. Siempre llevaba el caballete consigo", apuntó el comisario.

600 cuadros

Churchill, que firmó más de 600 lienzos -muchos de los cuales se conservan en la actual casa museo de Chartwell-, solía regalarlos a amigos y a líderes políticos, entre ellos los presidentes estadounidenses Franklin Roosevelt, Harry Truman y Dwight Eisenhower.

Precisamente, uno de los focos de la muestra es el óleo que regaló a Roosevelt en 1943, La torre de la mezquita Kutubía, el único que pintó durante la Segunda Guerra Mundial y en el que captura la ciudad ocre de Marrakech, el verde de su palmeral y las montañas nevadas del Atlas al fondo.

"Lo realizó después de la Conferencia de Casablanca con Roosevelt, cuando decidieron invadir el sur de Italia para combatir a los nazis. Churchill lo invitó a Marrakech porque quería enseñarle aquella puesta de sol. Después le regaló la pintura, como forma de 'poder blando' diplomático", explicó Bray.

Vendido por los descendientes del presidente a un coleccionista privado, el cuadro fue adquirido posteriormente por el actor Brad Pitt para su entonces esposa Angelina Jolie, quien lo subastó en 2021 por 8,28 millones de libras (9,56 millones de euros o 11 millones de dólates).