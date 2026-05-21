Encuentran un busto romano de valor "incalculable" durante las obras en una playa de Alicante

El litoral de Alicante ha sido escenario de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la última década. En plena intervención para regenerar la playa de La Almadraba, los operarios han descubierto un busto de los siglos I y II d. C., de la época romana altoimperial, que el propio Ayuntamiento ha clasificado con un valor "incalculable".

📢💣 Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 🧵👇 pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) May 20, 2026

Una escultura de la élite patricia

La pieza, una cabeza de mármol blanco en excelente estado de conservación, destaca por su notable calidad artística y, según los primeros análisis, podría representar a la diosa Venus. "Para que nos hagamos una idea, podemos estar hablando de uno de los más importantes hallazgos en toda la historia en Alicante y provincia de una escultura romana", explica la concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali.

El hallazgo se ha producido en una zona ya conocida por su potencial arqueológico, donde previamente se habían identificado restos de una villa romana. Durante los trabajos, y en un área próxima, apareció esta escultura que, según los técnicos, "debió estar en casa de algún destacado ciudadano romano".

El busto presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás con raya en medio, siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana. "La cronología, a falta de un informe más exhaustivo, tanto por el estilo como por el contexto, se enmarcaría entre el siglo I y II d.C.", apunta el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos.

La pieza mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho, dimensiones que encajan con las esculturas decorativas que solían colocarse sobre peanas en las domus de los patricios. Este tipo de representaciones no solo cumplía una función ornamental, sino también simbólica, vinculada al estatus y a las creencias de sus propietarios.

El esplendor de la Pax Romana

Este descubrimiento se enmarca dentro de la llamada Pax Romana. Durante la época del emperador César Augusto, el Imperio Romano vivió una etapa de expansión territorial y estabilidad que favoreció el florecimiento cultural. En ese marco, Venus ocupaba un lugar central como madre mítica del pueblo romano y símbolo del amor, la belleza y la fertilidad.

Ampliación del yacimiento de Lucentum

Este busto no es el único resultado destacado de las excavaciones. En La Almadraba, los trabajos tambián están permitiendo recuperar un nuevo yacimiento vinculado a la antigua ciudad romana de Lucentum. En la zona han aparecido restos de una villa marítima activa entre los siglos III a. C. y IV d. C., incluyendo cimentaciones de viviendas, estancias, cerámicas —algunas en notable estado— y monedas de la época.

Las investigaciones actuales amplían las catas arqueológicas realizadas en 2009 y forman parte de un proyecto más amplio de reurbanización del entorno. Las labores, a cargo de la empresa especializada Arpa Patrimonio y supervisadas por el área municipal correspondiente, se encuentran en su fase final de excavación y análisis.