Un festival "rompedor, novedoso y único" analiza el impacto de la inteligencia artificial en el arte y la cultura

La inteligencia artificial ya ha llegado para quedarse en muchos ámbitos. Optimiza tareas repetitivas y organiza información a una velocidad de vértigo, ¿pero qué implica su uso y su presencia en el arte y en la cultura? Esta es la cuestión sobre la que orbita esta pionera iniciativa, ya que el arte siempre ha sido una forma de preguntarnos qué nos hace humanos y hoy esa pregunta adquiere una renovada relevancia.

El festival ‘CÚBIT. Ciencia + Arte’ celebra su primera edición en el espacio cultural Contemporánea Condeduque (c/ Conde Duque, 11), que lo ha diseñado y organizado.

A lo largo de nueve jornadas, que se extenderán desde el sábado 23 hasta el sábado 30 de mayo, artistas, científicos, pensadores y creadores van a participar en este laboratorio de experimentación interdisciplinar dirigido a explorar los diálogos existentes entre la inteligencia artificial, los algoritmos y la creatividad humana.

La programación incluye coloquios, proyecciones, performances, talleres y entrevistas en los que reflexionar colectivamente sobre qué significa crear en la era de la inteligencia artificial. También habrá danza, literatura, teatro, música e imagen con participación directa de la IA.

El asesor y colaborador de Ciencia + Arte de Contemporánea Condeduque, Carlos Briones, ha jugado un papel importante en la puesta en marcha del festival apoyando a su impulsor y también director del propio centro, Jorge Volpi. Durante la entrevista mantenida en el programa Km0 de esRadio, Briones afirma: "Hemos preparado con mucha ilusión este proyecto para hablar, desde distintos ángulos, sobre la IA y su influencia en nuestras vidas, en la ciencia, en el arte, en la creación, los lados buenos y malos que pueda tener... y ponerlo todo en comunicación con el público porque me parece que es el momento adecuado para reflexionar de una forma multidisciplinar sobre todo ello". Briones, químico, destacado astrobiólogo, investigador científico del CSIC y también poeta y ensayista, confirma: "En CÚBIT convergen, gracias al enfoque de Jorge Volpi, todas las líneas de actuación y programación de Contemporánea Condeduque: Ciencia + Arte, Pantallas + Cultura Expandida, Pensamiento + Literatura, Artes Visuales, Música y Teatro + Danza" y remarca que "estamos implicados en hacer de este festival algo rompedor, novedoso y único en el panorama de nuestra ciudad".

Respecto a los riesgos, y asumiendo que "la IA ha venido para quedarse", Briones comenta: "La capacidad de sentir de los humanos es ajena a la IA, ya que no ve, no oye y no entiende e incluso sabemos que alucina; la IA nunca se ha enamorado, no ha llegado borracha a casa tras sentir celos o no ha llorado por un desamor o una alegría" y recuerda: "Hablamos de máquinas que parecen humanos pero no lo son". Por eso insiste: "No es un interlocutor humano y hay gente joven que acude a la IA pidiéndole consejos afectivos, de salud o psicológicos y, si confías en sus respuestas, los problemas pueden incluso recrudecerse".

La IA en todos los ámbitos creativos

‘CÚBIT. Ciencia + Arte’ engloba desde la danza robótica de Famulus 4.0 hasta el teatro de marionetas computacional de The Big Bang al teatro de Carla Nyman y Lluna Issá Casterà o la pieza artística de Amir Yatziv, pasando por los talleres de escritura con IA. Una serie de propuestas que exponen las relaciones posibles entre la creatividad humana y los algoritmos que la amplifican, la desafían o la transforman.

Programación

23 de mayo - Sábado

19:00 - FAMULUS 4.0 - Danza + Robótica

20:00 - PEDRO VALLÍN ENTREVISTA A CHATGPT SOBRE ARTE Y CIENCIA

Carlos Briones + Jorge Carrión + Jorge Volpi

24 de mayo - Domingo

19:00 - FAMULUS 4.0 - Danza + Robótica

20:00 - PETER IS BACK de Amir Yatziv - Arte + IA

26 de mayo - Martes

19:00 - COLOQUIO SOBRE ARTES + IA

Rodrigo Quian Quiroga + Amir Yatziv + Carla Nyman+ Jesús Bobadilla. Modera: Jorge Volpi

27 de mayo - Miércoles

10:00 - 13:00 - ESCRIBIR CON IA. Taller de palabra e imagen

Con Jorge Caballero + Anna Giralt Gris + Jorge Carrión

17:00 - 21:00 - LA IA CONTRA GAZA / GAZA CONTRA LA IA

Con Eyal Weizman (Forensic Architecture) e Itxaso Domínguez de Olazábal

28 de mayo - Jueves

19:30 – HYPERBÓREA

Carla Nyman + Lluna Issá Casterà. Teatro + IA

29 de mayo - Viernes

17:00 - 21:00 - LA ASAMBLEA DE LA IMAGEN POR VENIR . Podcast. Arte + IA

Con Marta Ramos-Izquierdo + Andrea Muniáin, Marina Otero, Enrique Radigales, Institute for Postnatural Studies, XenoVisual Studies (XVS): Mar Osés, Esther Rizo-Casado y Pilar del Puerto

19:00 - THE BIG BANG Klaipeda Puppet Theatre - Teatro de marionetas + Computación

20:00 - AWWZ B2B AI DJ SET. Música + IA

30 de mayo - Sábado