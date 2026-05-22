El Museo del Prado presenta una exposición "casi anti Prado"

7 / 12

La exposición, comisariada por Joan Molina Figueras, jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, cuenta con más de un centenar de obras de diversas técnicas (pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, tejidos de seda...) que proceden de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, para abordar cómo los modelos del Trecento italiano fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, dando lugar a un lenguaje visual híbrido, sofisticado y de gran originalidad.