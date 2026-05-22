El Museo del Prado presenta una exposición "casi anti Prado"
El Museo Nacional del Prado propone la exposición A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo, compuesta por 102 piezas de distintas técnicas pretenden poner el foco en el impacto italiano en el gótico español antes del Renacimiento. Revisa cómo, mucho antes de la irrupción del Renacimiento, Italia marcó el ritmo de una profunda transformación artística cuyo eco encontró en los reinos hispanos uno de sus principales espacios de recepción. Reúne escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados y tejidos de seda. "Esta es una exposición, podríamos decir, casi anti Prado, porque la construcción del museo está basada en pinturas que son óleo sobre lienzo, a partir de la pintura de Tiziano, Velázquez, Rubens, Goya... Y esto es una opción totalmente diferente, aquí tenemos pintura y oro, luego vendrá el imperio del color. Aquí tenemos una nota diferente", considera Joan Molina, comisario de la muestra.
La selección incluye piezas tanto de relevantes maestros italianos, como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, hasta de destacadas personalidades hispanas, caso de Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.
Retablo de San Julián y santa Lucía
Retablo de San Julián y santa Lucía, de Pere Serra y Jaume Serra. Temple y pan de oro sobre tabla. h. 1384-85.
Frontal de la Pasión
Frontal de la Pasión, de Geri di Lapo. Bordado de sedas policromadas e hilos de oro y plata sobre tela de lino (h. 1346-50)
Virgen de la Humildad
Virgen de la Humildad, de Gherardo Starnina. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1400).
San Bartolomé y san Bernardo de Claraval
San Bartolomé y san Bernardo de Claraval, de Pere Serra. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1395).
Descenso a los infiernos
Descenso a los infiernos, de Pere Serra y Jaume Serra. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1381-82).
La exposición, comisariada por Joan Molina Figueras, jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, cuenta con más de un centenar de obras de diversas técnicas (pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, tejidos de seda...) que proceden de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, para abordar cómo los modelos del Trecento italiano fueron asimilados y reformulados por los artistas hispanos, dando lugar a un lenguaje visual híbrido, sofisticado y de gran originalidad.
San Judas
San Judas, de Ramon Destorrents y taller. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1355-60).
Virgen de Tobed
Virgen de la Humildad con los donantes Enrique II de Castilla, Juana Manuel, y dos de sus hijos (Virgen de Tobed), de Jaume Serra. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1366-69)
La Coronación de la Virgen; La Virgen con el Niño; La Trinidad; La Crucifixión y Los doce apóstoles Barnaba da Modena. Temple y pan de oro sobre tabla, 1374
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen
Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, de Ramon Destorrents, con intervención de Ferrer Bassa y Arnau Bassa. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1343-58).
San Matías
San Matías, de Ramon Destorrents y taller. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1355-60).