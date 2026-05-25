Cúpula azul de Valencia: la compleja restauración que ha ganado el Premio Europa Nostra 2026

La restauración de la cúpula de la iglesia de San Joaquín y las Escuelas Pías de Valencia, considerada la segunda mayor cúpula de fábrica de España, ha sido reconocida con el Premio Europa Nostra 2026 en la categoría de Conservación y Adaptación a Nuevos Usos. El galardón distingue una intervención que ha permitido recuperar uno de los grandes iconos arquitectónicos del casco histórico valenciano tras siete años de trabajos y una compleja operación técnica marcada por el delicado estado de la estructura.

Situada en el barrio de Velluters y prácticamente oculta entre las estrechas calles del centro histórico, la cúpula solo revela toda su magnitud cuando el entorno urbano se abre a la plaza de Don Juan de Villarrasa. En el interior, sin embargo, la monumentalidad resulta evidente: una bóveda de 24,5 metros de diámetro y 47 metros de altura que forma parte del antiguo Real Colegio de las Escuelas Pías, construido en el siglo XVIII bajo influencias neoclásicas y barrocas.

La intervención premiada por Europa Nostra permitió estabilizar una estructura que presentaba graves patologías. Antes de las obras, cuatro grandes grietas atravesaban tanto la bóveda como el tambor, mientras las filtraciones habían deteriorado los acabados interiores. Muchas de las tejas exteriores estaban fracturadas o habían desaparecido y la linterna superior permanecía sellada, impidiendo la entrada de luz natural.

Uno de los principales desafíos fue levantar el sistema de andamiaje sin apoyar peso sobre la propia cúpula, cuyo estado hacía temer un posible colapso. Según ha explicado al diario El País el arquitecto director de la obra, Luis Cortés, el equipo dedicó cerca de un año a estudiar cómo instalar una estructura de unos 75.000 kilos sin comprometer la estabilidad del edificio. Finalmente, se diseñó un sistema que trasladaba el peso hacia la base interior del tambor sin tocar directamente la bóveda.

Tejas azules vidriadas

La restauración incluyó un exhaustivo trabajo previo de investigación mediante escáner láser 3D, fotografía con drones e imágenes térmicas. También se construyeron modelos de ensayo y maquetas para probar soluciones antes de actuar sobre la estructura original.

Uno de los elementos más singulares del proyecto fue la recuperación de las características tejas azules vidriadas que recubren la cúpula. Las 32.000 piezas fueron revisadas individualmente y alrededor de 7.000 tuvieron que ser sustituidas por reproducciones artesanales elaboradas tras un estudio cromático que identificó las distintas tonalidades históricas del azul valenciano.

Las grietas fueron selladas con lechada de cal y algunas bandas y nervaduras se reforzaron exteriormente mediante mortero de cal y mallas de fibra de basalto, una solución destinada además a mejorar la resistencia sísmica del conjunto. La reapertura de la linterna permitió recuperar la iluminación natural concebida originalmente para el templo y sacar de nuevo a la luz su policromía interior.

El proyecto incorporó además un sistema permanente de monitorización mediante sensores capaces de medir temperatura, humedad, CO₂ y movimientos estructurales. Toda la información recopilada ha servido para crear un gemelo digital en 3D que facilitará el mantenimiento futuro del monumento.

Entrega de los premios

Las obras se desarrollaron entre 2018 y 2025 gracias a financiación de la Generalidad Valenciana, el Gobierno de España y las Escuelas Pías Provincia Betania.

El jurado de Europa Nostra destacó especialmente la complejidad técnica y organizativa de una intervención que combinó innovación estructural, investigación científica y participación social. Durante el proceso se organizaron seminarios, visitas guiadas y exposiciones divulgativas que atrajeron a decenas de miles de visitantes y contribuyeron a reforzar el interés ciudadano por el patrimonio de las Escuelas Pías.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 28 de mayo en Nicosia, Chipre.