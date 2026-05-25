Ir a museos o leer ralentiza el envejecimiento tanto como hacer deporte

Un estudio científico del University College de Londres, publicado en la revista científica Innovation in Aging, reveló que participar frecuentemente en actividades culturales, como visitar museos, ir a galerías de arte, leer o escuchar música, ayuda a ralentizar el envejecimiento biológico a nivel molecular.

El equipo, dirigido por la epidemióloga Daisy Fancourt estudió los hábitos de salud y analíticas de sangre de más de 3.500 adultos en el Reino Unido. Los expertos concluyeron que quienes realizan una actividad cultural o artística al menos una vez por semana presentan un envejecimiento biológico hasta un 4% más lento en comparación con quienes casi nunca lo hacen.

A partir de relojes epigenéticos, unas herramientas moleculares que miden el deterioro del ADN, demostraron que las personas con una vida cultural activa eran, en promedio, un año más jóvenes biológicamente. Los investigadores descubrieron que el impacto positivo de la cultura en nuestras células es tan potente como el del ejercicio físico regular. El beneficio fue especialmente notable en personas mayores de 40 años.

La cultura se asocia a una mayor juventud biológica pero, obviamente, no se puede aislar como la única causa directa. Sin embargo, los científicos apuntan a tres factores que explicarían estos resultados. Por un lado, la reducción drástica del estrés que supone contemplar arte. Los niveles de cortisol bajarían y, en consecuencia, también la inflamación del cuerpo.

Por otro lado, la estimulación cognitiva y emocional que conlleva sería una gran aliada del cerebro. Asimismo, apuntan a que este tipo de actividades culturales sirven para combatir una de las pandemias de la sociedad del siglo XXI, la soledad y el aislamiento, factores que aceleran el envejecimiento.

No es la primera vez que esta universidad presenta un estudio de estas características. En 2019, indicaron que las personas mayores de 50 años que visitaban museos o teatros cada pocos meses tenían un 31% menos de riesgo de morir prematuramente.