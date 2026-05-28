Una exposición revela el archivo inédito de Marilyn Monroe por su centenario

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una impresionante colección de cartas personales y cientos de objetos originales. Con motivo del centenario de su nacimiento, una magna exposición revela cómo una de las actrices más magnéticas y aclamadas de la meca del cine moldeó cuidadosamente su imagen pública. La muestra evidencia de manera palpable que, muy lejos de la superficialidad que a menudo se le atribuía, detrás del mito erótico se escondía una mujer con profundas inquietudes intelectuales.

Titulada Marilyn Monroe: Hollywood Icon, la exposición abre sus puertas este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la ciudad californiana. El recorrido propone al espectador un viaje inmersivo que trasciende el habitual estatus de sex symbol asociado a la intérprete a lo largo de la historia del séptimo arte para, en su lugar, explorar la verdadera psique de Norma Jeane. De este modo, los visitantes pueden acercarse de primera mano a la faceta más íntima de la legendaria actriz.

Según explica a la agencia EFE Sophia Serrano, curadora asociada de la institución, la mítica artista "era una mujer compleja y le encantaba leer, el arte, el cine, y creo que era una artista realmente creativa". La experta manifiesta su profunda voluntad de que esta rica selección de piezas inéditas "cuente la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública". Serrano subraya además que la estrella "lo guardaba todo y realmente se aferraba a muchas de sus pertenencias", un afán coleccionista que ha facilitado enormemente el minucioso trabajo de selección para dar forma al actual relato expositivo.

Este valioso archivo personal incluye notas redactadas de su puño y letra en los márgenes de los guiones, tomos de su nutrida biblioteca privada, recibos cotidianos y estuches de maquillaje que se conservan exactamente como ella los dejó. Asimismo, destaca el vestuario que definió su fulgurante carrera en la gran pantalla, con prendas tan memorables como el vestido rosa que lució en la comedia musical Los caballeros las prefieren rubias, estrenada en 1953. La preservación de estos artículos íntimos ayuda a reconstruir una existencia compleja que culminó trágicamente el 4 de agosto de 1962, cuando falleció con apenas 36 años.

El diseño de la muestra se organiza de forma temática para favorecer que los diversos objetos dialoguen entre sí y ofrezcan una perspectiva integral sobre su trayectoria vital y profesional. "Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane", afirma la curadora. En una línea muy similar se expresa Amy Homma, directora y presidenta del museo, al destacar durante la presentación oficial que la "prolífica producción creativa" de la célebre intérprete sigue constituyendo "una fuente inagotable y continua de fascinación, inspiración y devoción hasta el día de hoy".

Entre el abundante vestuario exhibido, figuran prendas cedidas expresamente por coleccionistas privados que han protegido este patrimonio cinematográfico durante décadas. Se incluyen los diseños de alta costura vistos en películas de éxito internacional como Niágara o Nunca fui santa, además de espectaculares vestidos ideados por su modisto de cabecera, William Travilla, que lució en múltiples estrenos de la industria. Puesto que muchas de estas delicadas ropas de la década de 1950 precisaban minuciosos arreglos, el equipo de conservación ha tenido que "volver a coser, volver a unir las costuras", una labor fundamental, concluye Serrano, para poder preservar el legado del gran icono estadounidense.