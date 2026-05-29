El Gobierno prorroga el bloqueo que impide a la Iglesia vender sus bienes históricos

El Gobierno ha decidido extender durante cinco años más la limitación que impide a la Iglesia católica vender o ceder a particulares bienes con valor histórico o artístico. La medida seguirá vigente, al menos, hasta que se complete el inventario general de los bienes pertenecientes a las instituciones eclesiásticas.

La prórroga queda recogida en el Real Decreto-ley que declara diversas iniciativas como acontecimientos de excepcional interés público. En el texto, el Ejecutivo justifica la ampliación como una forma de asegurar la protección del patrimonio histórico español mientras continúa el proceso de catalogación.

Esta restricción, que afecta a bienes muebles de interés cultural o incluidos en el inventario general, impide su transmisión tanto de forma gratuita como mediante venta a particulares o empresas. Únicamente pueden ser transferidos al Estado, a entidades públicas o a otras instituciones de carácter eclesiástico.

46 años para realizar el inventario aun inacabado

Con esta nueva ampliación, la prohibición alcanza ya los 46 años desde su establecimiento inicial. La normativa original, aprobada en 1985, contemplaba un plazo de diez años que ha sido sucesivamente prorrogado ante la falta de finalización del inventario.

Las primeras extensiones llegaron en 1995, con una década adicional, y en 2005, con una prórroga de siete años. Desde entonces, el plazo se ha ido renovando en periodos más cortos, de uno y cinco años, reflejando la complejidad y lentitud del proceso de catalogación de los bienes eclesiásticos.

El Ejecutivo insiste en que la medida es clave para evitar la pérdida o dispersión de piezas de valor histórico, manteniendo bajo control público un patrimonio considerado de interés general.