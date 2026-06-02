Pocas veces se han producido tantas circunstancias ridículas en torno a una banana como las ocurridas con Comedian (2019), del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan. Se trataba de una pieza de fruta pegada a la pared con cinta adhesiva y, desde su presentación en la feria de Miami, dividió a la comunidad artística sobre el valor del arte y si podía considerarse una obra. Se vendió por 120.000 dólares.

En noviembre de 2024 fue subastada en Sotheby’s (Nueva York) y adquirida por un empresario chino de criptomonedas por la estratosférica cifra de seis millones de euros. La banana era perecedera, por lo que el rico comprador, Justin Sun, recibió una tira de cinta americana, un certificado de autenticidad y las indicaciones para cambiar la fruta cada siete días.

The New York Times informó de que la pieza de fruta fue comprada por 35 centavos el día de la subasta celebrada la semana pasada en Nueva York, antes de convertirse posiblemente en una de las frutas más caras del mundo.

Justin Sun, de 34 años, resultó ser un excéntrico millonario capaz de invertir esa abultada cifra por una banana para luego, como hizo, comérsela. Pocos dés después de ganar la subasta en Sotheby's, organizó una rueda de prensa en uno de los hoteles más lujosos de Hong Kong. Frente a decenas de reporteros y cámaras, despegó el plátano de la pared y se lo comió públicamente. Atribuía esa decisión a la búsqueda de vivir "una experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular".

No fue pionero en comerse esta obra. Durante la feria Art Basel Miami Beach, el artista de performance David Datuna se comió Comedian delante de una decena de visitantes en la galería Perrotin. En 2023, un estudiante de arte en Seúl hizo exactamente lo mismo porque "tenía hambre". En ambos casos, la galería sustituyó la banana por otra.

Un título satírico

El propio título, Comedian, es un guiño del artista a lo que sucede en este mundo. Cattelan es conocido por su humor satírico y la obra funciona como un espejo que se burla de los excesos del mercado del arte contemporáneo. La obra propone una reflexión sobre la herencia del ready-made, corriente artística popularizada por Marcel Duchamp, que transforma objetos cotidianos en obras de arte mediante la decisión del artista de presentarlos como tales.

El último episodio protagonizado por Comedian ocurrió el pasado sábado, tras ser objeto de un robo en el Centre Pompidou-Metz, donde forma parte de la exposición Dimanche sans fin (Domingo sin fin) y de la colección del Centro Pompidou. Según informó la institución museística, la desaparición de la banana que constituye el elemento perecedero de la instalación fue detectada hacia las 14:00 horas por un agente de vigilancia del museo situado al noreste de Francia.

El Centro Pompidou-Metz presentó una denuncia y condenó el incidente, al considerar que supone una falta de respeto hacia las obras expuestas y priva temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la muestra.

Paradójicamente, todas estas acciones ridículas contribuyen a aumentar su fama internacional.