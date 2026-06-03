La exposición 'Se está haciendo tarde' llena de color la Casa de Vacas del Retiro

Pasear por el Parque de El Retiro en primavera y visitar la Feria del Libro resulta maravilloso. Más todavía si, a este magnífico plan, le sumas la posibilidad de disfrutar de las llamativas obras del pintor y escultor Álvaro Peña en la Casa de Vacas.

La vistosa muestra de este enérgico artista murciano lleva por título Se está haciendo tarde. Pero no lo es para verla, ya que podemos hacerlo hasta el 28 de junio, con entrada gratuita, todos los días de la semana de 10:00 a 21:00.

Se está haciendo tarde se compone de una amplia selección de piezas que combinan elementos del cómic, la ilustración, el pop art, el informalismo y el expresionismo con un lenguaje propio que se mueve entre la abstracción y la figuración y que pone el foco en los estados anímicos, las tensiones psicológicas y los aspectos profundos de la condición humana. La muestra, que llega a Madrid tras su exitoso paso por ciudades como Shanghái o Estocolmo, nos propone una reflexión sobre el paso del tiempo, la urgencia existencial y la fragilidad de la posición que cada uno de nosotros ocupa en el mundo.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de la emisora esRadio, Peña afirma que "esta exposición surge de la necesidad de explorar la condición humana desde una perspectiva emocional y visceral, buscando reivindicar la figura como eje fundamental del arte, pero trasladada a un expresionismo figurativo con tintes secesionistas austriacos o de la bohemia francesa del 1900", y que "a través del estudio de los grandes de aquella época, lo he querido trasladar a una realidad actual en donde el cómic o el pop art están presentes como nuevos medios de expresión". Por otro lado, insiste en que "la motivación de este proyecto no es únicamente una cuestión estética, sino una forma de resistencia frente a la deshumanización contemporánea". Por ello, "las figuras, lejos de ser retratos, funcionan como estados emocionales y así la pintura se convierte en un espacio donde el tiempo no es lineal, sino denso, acumulativo y, en ocasiones, asfixiante".

Respecto a la selección de las piezas, el artista matiza que "no busco crear series, considero que cada obra tiene que ser única y cargada con una fuerte dosis de personalidad, por lo que dentro de mi propio estilo, que también está cargado de gran potencia visual, trato de mezclar aquello que me gusta, la sensibilidad de la pintura japonesa mezclada con la pasión del expresionismo vienés, una conjunción que puede dar lugar a desasosiego, pero que internamente, en el cerebro se unen y crean una necesidad de seguir observando el trabajo".

Un bagaje inusual en el mundo del arte

El estilo de Álvaro Peña se caracteriza por el uso de colores desbordantes y por su creativa combinación de figuración y abstracción. Nacido en 1968 en Murcia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, ha sido nombrado académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Precisamente la formación sociológica le ha servido de base e inspiración para abordar la condición humana con una mirada crítica y profundamente reflexiva, plasmando sus puntos de vista a través de su peculiar y vibrante expresionismo figurativo.

Sus personajes cargados de emoción y narrativa presentan siluetas distorsionadas o rasgos exagerados, ya que no buscan representar lo real, sino los aspectos internos como estados anímicos y tensiones psicológicas.

Además, su trayectoria está marcada por una profunda conciencia social. Así lo evidencian sus colaboraciones con organizaciones como Cruz Roja, UNICEF y Amnistía Internacional. Una labor que le llevó a recibir el premio al ‘Voluntariado 2022’ por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Álvaro Peña insiste en que "el arte puede y debe transformar realidades".

Se está haciendo tarde está respaldada por el patrocinio de la compañía financiera INVERSUS que, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, se caracteriza por su apoyo a causas sociales, culturales y artísticas. Asimismo, la muestra cuenta igualmente con la colaboración de la Junta Municipal de Retiro y de la Comunidad Autónoma de Murcia.