El dibujo de Rubens hallado tras cuatro siglos se exhibe por primera vez en Amberes

Un documento histórico y artístico del pintor Peter Paul Rubens ha regresado a la ciudad que le vio nacer. Un dibujo en el que se representa a tres apóstoles, junto a un manuscrito redactado cuando el creador apenas contaba con 30 años, han sido redescubiertos y expuestos al público por primera vez en Amberes. La pieza, una hoja de cuaderno que atesora más de cuatrocientos años de antigüedad, se exhibe ya en el recinto museístico dedicado a la figura del célebre maestro flamenco.

Se trata de una lámina a doble cara que ha despertado gran interés entre los expertos. En uno de sus lados incluye un boceto que no llegó a plasmarse en ninguna de las pinturas conocidas del artista, mientras que en el reverso se puede leer el borrador parcial de una misiva. El documento está fechado en septiembre de 1607, una etapa crucial en la trayectoria del genio, momento en el que residía en Roma y prestaba sus servicios para los duques de Mantua durante los compases iniciales del siglo XVII.

En el anverso del documento, Rubens trazó rápidamente tres figuras ataviadas con túnicas clásicas. Según los especialistas de la Casa Museo, la rapidez y espontaneidad del trazo sugieren que se trata de tres apóstoles. La comisaria de la investigación, Abigail Newman, ha señalado que no se puede determinar con absoluta certeza si el artista copiaba una obra que había contemplado en la capital italiana o si preparaba una composición de su propia inventiva. En cualquier caso, el dibujo pasó a engrosar su repertorio personal de recursos visuales, sirviendo como posible inspiración para creaciones posteriores. Uno de los personajes retratados podría ser San Juan, aunque hasta la fecha no se ha localizado un cuadro que encaje de manera exacta con este diseño.

Un borrador

El reverso esconde un borrador epistolar en italiano remitido al también pintor Cristoforo Roncalli. A través de este texto, el creador de Amberes instaba a su amigo a agilizar un encargo solicitado por su mecenas, la duquesa Eleonora de' Medici. Este fragmento documental evidencia que Rubens no solo trabajaba en calidad de pintor para la corte, sino que ejercía además labores de mediador y consejero artístico.

Newman destaca que, a pesar de no conservar la carta definitiva, este borrador resulta fundamental para comprender la relación de confianza que mantenía con figuras femeninas de poder. Asimismo, el contenido del texto desvela aspectos de la personalidad del artista flamenco, mostrando un carácter marcadamente diplomático y conciliador, propio de un joven de 30 años que trataba de resolver los asuntos cortesanos de la mejor manera posible. Esta actitud contrasta con la independencia y libertad de las que gozaría en su etapa de madurez.

La adquisición de esta obra, que constituye el manuscrito más antiguo de los diez que custodia actualmente la institución, ha sido posible gracias a la intervención de la Fundación Rey Balduino. La entidad ha desembolsado 110.000 euros para asegurar que "una importante pieza del patrimonio belga se ha salvado para la nación", tal y como han subrayado los responsables del museo.