El salvaje Oeste de Richard Avedon conquista Madrid
La Fundación MAPFRE, en Madrid, acoge la exposición Richard Avedon- In the American West, 1979-1984, formada por más de cien instantáneas. El proyecto respondía al interés de Avedon por abordar, desde el retrato, una reflexión crítica sobre la sociedad estadounidense, para lo que decidió centrarse en la clase trabajadora del oeste de Estados Unidos.
Jesse Kleinsasser, pig man, Hutterite colony, Harlowton, Montana, June 23, 1983 | Avedon trabajó durante más de dos décadas para Vogue y a partir de 1992 fue el primer fotógrafo fijo de The New Yorker, contribuyendo decisivamente a redefinir la estética del retrato editorial. De forma paralela, dirigió su propio estudio e hizo colaboraciones para Calvin Klein, Revlon o Versace, lo que dio lugar a algunas de las campañas publicitarias más conocidas de la historia estadounidense.
Petra Alvarado, factory worker, on her birthday, El Paso, Texas, April 22, 1982 | La primera retrospectiva de Avedon se celebró en la Smithsonian Institution en 1962. Le siguieron numerosas exposiciones en entidades como el Metropolitan Museum of Art (1978 y 2002), el Minneapolis Institute of Arts (1970), el Amon Carter Museum of American Art (1985) o el Whitney Museum of American Art (1994).
Roger Tims, Jim Duncan, Leonard Markley and Don Belak, coal miners, Reliance, Wyoming, August 29, 1979 | Richard Avedon falleció en San Antonio, Texas, el 1 de octubre de 2004. En vida había constituido la Richard Avedon Foundation en Nueva York.
Boyd Fortin, thirteen year old rattlesnake skinner, Sweetwater, Texas, March 10, 1979 | Este proyecto se desarrolló a lo largo de cinco años , desde 1979 hasta 1984, y que acabó configurando una visión compleja y plural del Oeste americano contemporáneo alejada de la imagen tradicional.
David Beason, shipping clerk, Denver, Colorado, July 25, 1981 | In the American West es , en palabras del comisario de la exposición, Clément Chéroux , la respuesta del artista a los efectos de la política neoliberal de Reagan, que mostraba a una América muy alejada de aquella que encarnaba el éxito del típico sueño americano , pues daba protagonismo a esas “vidas invisibles” que en realidad movían el mundo con su trabajo.
El apicultor
Ronald Fischer, beekeeper, Davis, California, May 9, 1981 | La fotografía fue hecha en mayo de 1981 en Davis, California, bajo condiciones cuidadosamente controladas y con la presencia de expertos. Hizo que Fischer posara cubierto de feromonas, mientras cientos de abejas se posaban sobre él, por lo que recibió dos picaduras.
Sandra Bennett, twelve year old, Rocky Ford, Colorado, August 23, 1980 | La serie de Avedon mostraba un “Oeste triste”, que para algunos producía desazón.
Ruby Mercer, publicist, Frontier Days, Cheyenne, Wyoming, July 31, 1982 | Hoy la serie es mundialmente conocida y algunas de las fotografías han sido recreadas posteriormente por actores como John Malkovich o Angelina Jolie para portadas de distintas revistas.