El salvaje Oeste de Richard Avedon conquista Madrid

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David Beason, shipping clerk, Denver, Colorado, July 25, 1981 | In the American West es , en palabras del comisario de la exposición, Clément Chéroux , la respuesta del artista a los efectos de la política neoliberal de Reagan, que mostraba a una América muy alejada de aquella que encarnaba el éxito del típico sueño americano , pues daba protagonismo a esas “vidas invisibles” que en realidad movían el mundo con su trabajo.